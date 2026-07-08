Украина – жертва агрессии, но оружия мы не дадим: Мадьяр после встречи с Зеленским

По его словам, стороны договорились в ближайшее время провести полноценную двустороннюю встречу.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне саммита НАТО в Анкаре провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил перед началом заседания Североатлантического совета, пишет LIGA.net.

По его словам, стороны договорились в ближайшее время провести полноценную двустороннюю встречу.

"Вчера у меня была возможность кратко пообщаться с президентом Зеленским, и мы договорились встретиться в ближайшем будущем", – сказал он.

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Также Мадьяр подчеркнул, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой войны, которая имеет полное право защищать свою территориальную целостность.

Кроме того, глава венгерского правительства подтвердил, что Венгрия и впредь будет оказывать Украине гуманитарную помощь, однако военной поддержки или поставок вооружения не предусматривает.

Отношения с Венгрией: последние новости

Как сообщал УНИАН, в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз, которые были заблокированы Венгрией, произошел прорыв.

Будапешт согласился направить Украине и Молдове официальное письмо, которым начинается процедура открытия шестого направления переговоров, касающегося внешних отношений.

Это первая из пяти оставшихся переговорных сфер, начало которых Венгрия заблокировала 23 июня. Тогда Будапешт не согласился на отправку в Киев и Кишинев официальных писем, инициирующих следующие этапы переговоров.

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