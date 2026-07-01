Венгрия выступила против позиции ЕС в вопросе защиты украинских мужчин

Будапешт заявил, что вместе с несколькими странами ЕС не поддерживает инициативу Еврокомиссии по внесению изменений в правила временной защиты.

Правительство Венгрии не поддерживает предложение Европейского Союза о возможном пересмотре правил временной защиты для украинцев, в частности мужчин призывного возраста. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр во время выступления в парламенте.

Инициатива Еврокомиссии, озвученная 26 июня, предусматривает, что в будущем страны ЕС могут не предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них нет разрешения на выезд из Украины в связи с военными обязанностями.

По словам депутата венгерского парламента Ласло Тороцкаи, это может затронуть также этнических венгров из Закарпатья. Он заявил, что такие мужчины якобы рискуют быть отправленными "за более чем 1000 километров от дома на фронт в качестве пушечного мяса", и призвал правительство выступить против этой инициативы.

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Петер Мадьяр в ответ отметил, что позиция Венгрии уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге. По его словам, Будапешт вместе с еще несколькими странами не поддерживает предложение Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что даже в случае принятия новых правил на уровне ЕС, которые могут вступить в силу ориентировочно в марте 2027 года, Венгрия сохранит право самостоятельно предоставлять статус беженца тем, кто спасается от войны или мобилизации.

"Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство", – заявил премьер.

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Как сообщал УНИАН, по данным "Евростата", около 4,33 миллиона украинцев проживают только в странах Евросоюза и имеют статус временной защиты. Почти треть из них, а именно 1,3 млн, проживают в Германии.

На днях Европейская комиссия предложила отменить статус лиц, нуждающихся в защите, для украинских мужчин призывного возраста. Эту инициативу поддерживают ряд стран ЕС, а также Киев.

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