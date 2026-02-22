В резиденции Трампа застрелили вооруженного мужчину с канистрой бензина

Инцидент произошел прошлой ночью.

Вооруженный мужчина был застрелен после незаконного проникновения на территорию частной резиденции президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми в соцсети X.

Отмечается, что инцидент произошел этой ночью около 1:30 по местному времени (9:30 утра по Киеву). Мужчина выглядел чуть старше 20 лет. При себе он имел "то, что казалось дробовиком и канистрой с горючей жидкостью". Он смог проникнуть в "защищенный периметр" резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, после чего был застрелен охраной.

Личность погибшего пока не разглашается. Также сообщается, что на момент инцидента "на локации" не было лиц, которых охраняет Секретная служба (то есть Трампа, членов его семьи и высших должностных лиц США).

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на шерифа округа Палм-Бич сообщила дополнительные детали.

Отмечается, что нарушитель был белым. Когда охрана приказала ему бросить на землю оружие и канистру, он опустил канистру, но поднял дробовик в положение для стрельбы. После этого его и застрелили.

Покушения на Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп на протяжении своей публичной карьеры неоднократно становился объектом реальных или потенциальных покушений с непосредственной попыткой физического устранения.

Наиболее известный инцидент произошел летом 2024 года во время предвыборной кампании, когда на одном из митингов в штате Пенсильвания в Трампа стреляли с крыши соседнего здания. Злоумышленник открыл огонь из полуавтоматической винтовки во время выступления Трампа с трибуны. Во время стрельбы один человек из толпы погиб, несколько человек получили ранения. Сам Трамп получил очень легкое ранение (пуля задела ухо). Нападавший был ликвидирован снайпером Секретной службы.

Через несколько недель на поле для гольфа во Флориде был задержан вооруженный мужчина, который также пытался совершить покушение на Трампа. Он был арестован и позже осужден за покушение на убийство и другие уголовные обвинения.

