Для РФ логично искать солдат за рубежом, а Африка является благоприятной для этого почвой, – NYT

Москва никогда не признавала политику вербовки военнослужащих на этом континенте и заявляет, что иностранные боевики приезжают добровольно.

Тысячи молодых африканских мужчин записались воевать в войне Москвы против Украины, пишет The New York Times (NYT).

Издание сообщило, что некоторые из них опубликовали веселые видео вместе с российскими солдатами, но многие утверждают, что их обманным путем заманили в Россию, а затем заставили подписать военные контракты. Добавляется, что многие из них погибли на поле боя.

"Хотя Африка находится за тысячи километров от линии фронта, а большинство африканских стран заняли нейтральную позицию в войне, некоторые видят четкое объяснение этому явлению: России нужны дополнительные войска, а молодым африканским мужчинам – работа", – говорится в статье.

Видео дня

Несколько африканцев рассказали изданию, что поехали в Россию на заработки, но их заставили подписать военные контракты.

Отмечается, что война России с Украиной обошлась Москве в ошеломляющие затраты с точки зрения количества погибших и раненых военнослужащих, поэтому, чтобы компенсировать собственные потери, в Москве вербуют иностранцев.

По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, с момента начала полномасштабного вторжения России около 1,2 миллиона ее солдат погибли, получили ранения или считаются пропавшими без вести.

"Такие потери могут стать политической проблемой, хотя многие солдаты родом из регионов России, удаленных от столицы, поэтому возможное недовольство, вызванное этими потерями, будет иметь меньшее влияние", – предполагается в публикации.

Но для Москвы вполне логично искать солдат за рубежом, и Африка, по мнению издания, является для этого благоприятной почвой. Примечательно, что в Африке наблюдается самый быстрый рост численности молодежи в мире.

Как говорится в статье, Москва никогда не признавала политику вербовки военных на этом континенте и заявляет, что иностранные боевики приезжают добровольно.

"Африка переживает демографический бум, а это означает, что в состав рабочей силы вступает все больше молодых людей. Однако африканские экономики не способны создать достаточное количество рабочих мест", – объясняет издание.

Добавляется, что в отсутствие официального трудоустройства подавляющее большинство взрослых в возрасте до 35 лет работает в неформальном секторе на нестабильных работах с низкой заработной платой и минимальными социальными гарантиями.

По этой причине многие молодые люди ищут работу за границей. Большинство уезжает в африканские страны с лучшими экономическими перспективами, но некоторые отправляются в опасные путешествия по суше или по морю.

Издание сообщило, что женщины часто уезжают на работу в страны Персидского залива, хотя условия там зачастую ужасающие. Еще часть уезжает в Россию, хотя предложения о работе часто неясны.

"Африканцы, служащие в российской армии, могут рассчитывать на зарплату, в разы превышающую ту, которую они могли бы зарабатывать в своих странах", – отмечает издание.

В то же время, есть два "но". Во-первых, это выживание. Уровень потерь среди тех, кто находится на передовой, высок. Во-вторых, это контракты. Те, кто выжил и вернулся из России, рассказывают, что их заставляли подписывать контракты на русском языке, которого они не понимали. Затем им показывали банковские приложения, где, как предполагалось, должны были храниться их зарплаты.

Однако, как отмечает издание, получить доступ к счетам было сложно. К тому же их часто обманывали и лишали денег, иногда – сами агентства по трудоустройству, которые организовывали их поездку в Россию. По словам нескольких африканцев, они вернулись без заработанных денег.

"Эмигрировать в поисках работы не является незаконным, а африканские правительства, которые пытались помешать людям уезжать, делали это в основном под давлением политических обстоятельств", – говорится в публикации.

Правительства Южной Африки, Кении, Ганы и Нигерии отреагировали на призывы, в которых требовалось, чтобы чиновники приложили больше усилий для решения кризиса, связанного с исчезновением или гибелью граждан в Украине.

РФ вербует иностранцев на войну против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что министерство иностранных дел Перу возвращает из России граждан своей страны, которых обманом отправили на войну против Украины. Известно, что удалось вернуть 18 граждан. Прокуратура Перу в начале мая открыла предварительное расследование по факту возможной торговли людьми, получив сотни заявлений граждан об исчезновении их родственников в России. Как рассказали юристы журналистам, граждан Перу заманивали в Россию, обещая работу в различных сферах. После того, как у них забирали документы и заставляли подписывать документы на русском языке, отправляли на краткосрочное военное обучение.

Также мы писали, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в текущем году Россия планирует принять в армию рекордные 18 500 иностранцев. Секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными бригадный генерал Дмитрий Усов сообщил, что в составе армии РФ воюют более 10 000 новобранцев из Центральной Азии, около 1 800 – из Южной Азии, от 1 700 – из Африки и, по разным оценкам, от 1 000 – из Латинской Америки, а также около 14 000 из КНДР. Усов подчеркнул, что речь идет о незаконном вербовке иностранцев путем принуждения и обмана как на территории России, так и в разных странах мира.

Вас также могут заинтересовать новости: