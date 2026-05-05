Вот почему космические ракеты после запуска летят по кривой, а не прямо вверх

На самом деле траектория является важной частью полета.

Во время запуска в космос ракеты взлетают вертикально в небо, но спустя некоторое время они не остаются в вертикальном положении. По мере набора высоты ракеты начинают изгибаться и летят почти параллельно Земле.

В BGR объяснили, почему ракеты при запуске летят по кривой траектории, а не прямо вверх. На самом деле это важная часть полета, а топливо здесь имеет большое значение.

В издании отметили, что ракеты, как и другие летательные аппараты, борются с силой тяжести. Для первоначального взлета им требуется максимальная тяга, поэтому они стартуют вертикально.

На начальном этапе расходуется огромное количество топлива. Если ракета будет оставаться в полностью вертикальном положении слишком долго, запас топлива будет исчерпан. Поэтому ракетам необходимо изменять траекторию, чтобы экономить топливо, противостоять силе тяжести и выйти на орбиту.

Как только ракеты проходят через самые плотные слои атмосферы, где сила тяжести максимальна, они изменяют траекторию, чтобы использовать ее. Это называется гравитационным маневром.

В издании добавили, что сила притяжения Земли тянет объекты к своему центру. Вращаясь до тех пор, пока более тяжелая сторона не окажется обращенной к земле, ракеты могут увеличить свое ускорение, используя силу притяжения вместо топлива, чтобы выйти на орбиту.

На орбите горизонтальное ускорение космического аппарата и сила притяжения уравновешивают друг друга, что по сути означает бесконечное падение, но без достижения земли.

Самые мощные космические ракеты

Ранее в Wion рассказали о самых мощных космических ракетах в истории. Super Heavy от компании SpaceX генерирует тягу в 74,28 миллиона ньютонов.

Более того, в сочетании со второй ступенью общая тяга ракеты Starship от SpaceX может быть больше 129 миллионов ньютонов.

