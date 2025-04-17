Это уже пятый такой инцидент в штате Флорида с начала года.

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в Университете Флориды. Ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает CNN. Подозреваемый в стрельбе уже находится под стражей. Отмечается, что он был ранен, но пока неясно, кто именно его подстрелил.

Правоохранители сообщают, что у задержанного был найден пистолет. Еще одно оружие было найдено в студенческом профсоюзе.

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В университете до завтрашнего дня отменяются все занятия и мероприятия.

Стрельба в Университете Флориды стала уже шестым таким инцидентом в штате за текущий год. Всего за последние пять лет во Флориде произошло не менее 30 таких случаев.

Массовая стрельба: другие инциденты

В марте в США во время концерта американского рэпера Boosie Badazz произошла стрельба. Сообщалось о трех раненых, двое были госпитализированы. В то же время сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

В феврале массовая стрельба произошла в школе в шведском городе Эребру. Погибло много людей. Министр юстиции Гуннар Стрёммер назвал тот инцидент худшим массовым расстрелом, который когда-либо случался в Швеции.

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