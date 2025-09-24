Пеллегрини заверил, что Словакия хочет быть частью этого проекта.

Словакия присоединится к европейскому проекту "Стена дронов", заявил ее президент Петер Пеллегрини. Об этом пишет Dennik N.

По его словам, после возвращения из США он хочет встретиться с министром обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил, чтобы рассказать им об этих планах. Пеллегрини также отметил, что Словакия является полноправным членом Организации Североатлантического договора и активно участвует во всех консультациях согласно статье 4 Вашингтонского договора.

"Сейчас это еще только начальное заявление Европейской комиссии о необходимости построения такого механизма ("Стены дронов", - ред.), поэтому я не хочу делать преждевременных выводов. Его нужно полностью защищать, независимо от того, какие страны участвуют. Иначе это не имеет смысла, поскольку возникают риски безопасности для всей территории Альянса", - добавил он.

Президент выразил убеждение, что министр обороны и министр иностранных дел, а также представители вооруженных сил сделают все возможное, чтобы Словакия была частью этого проекта.

"Стена дронов": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Брюссель после атаки российских беспилотников на Польшу инициировал проект "Стена дронов", который предусматривает защиту восточной границы Евросоюза. Однако там пообещали, что их "стена дронов" будет защищать и Украину. "Это включает защиту наших прифронтовых стран и Украины от потенциальных атак дронов", - заверил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, "Стена дронов", о которой говорит Европа, будет малоэффективной, если не будет проходить по границе реки Днепр. Это, по его словам, это нужно для того, чтобы усилив наши возможности относительно линии боевого соприкосновения и сильнее давить на врага. "То есть надо говорить уже о стратегическом решении, а не о точечных попытках защитить себя в конкретных городах от ударов дронов", - сказал аналитик.

