Указывается, что по территории России был осуществлен массированный комбинированный ракетно-авиационный удар и применены ракеты Storm Shadow.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России, чтобы ослабить наступательный потенциал страны-агрессора. Генеральный штаб Украины сообщил в Telegram-канале, что был поражен Брянский химический завод.

"21 октября 2025 года Воздушные Силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

Видео дня

"Результаты поражения уточняются", - добавил Генштаб.

Также в ведомстве поделились, что Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора.

"На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины", - говорится в заявлении Генштаба.

Ведомство выразило благодарность партнерам за последовательную поддержку Украины в отпоре российским захватчикам.

Последствия ударов Украины по российским НПЗ

Ранее УНИАН сообщал, что по данным издания Bloomberg, за период с 21 сентября по 19 октября из российских портов ежедневно в среднем экспортировалось 3,82 млн баррелей, что на 80 тысяч баррелей больше, чем за период с 14 сентября по 12 октября. Отмечается, что экспорт российской нефти за последние четыре недели вырос до самого высокого уровня за последние 2,5 года. Он приблизился к максимуму с момента вторжения РФ в Украину. Это произошло на фоне систематических и успешных ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также мы писали, что индийская компания Reliance Industries Ltd, которая является крупнейшим покупателем российской нефти, купила по меньшей мере 2,5 миллиона баррелей "черного золота" у других поставщиков. По данным источников Bloomberg, частный нефтепереработчик купил, в частности, иракскую нефть сорта Basrah Medium, а также катарское сырье марок Al-Shaheen и Qatar Land. Хотя индийская компания и раньше покупала на Ближнем Востоке нефть, но "недавний всплеск покупки был более активным, чем обычно".

Вас также могут заинтересовать новости: