Запросы поступают на фоне растущего торгового конфликта между США и их европейскими партнерами, спровоцированного президентом США Дональдом Трампом.

Соединенные Штаты Америки обращаются к европейским производителям с просьбой помочь справиться со стремительно растущими ценами на яйца, но европейцы мало что могут им предложить.

"США обратились практически ко всем странам Европы", - сказал датский представитель промышленности Йорген Нюберг Ларсен, пишет Euractiv.

Ларсен заявил, что поставщики и промышленные группы в Германии, Испании, Франции, Нидерландах, Италии и других странах Северной Европы получили аналогичные запросы.

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Отмечается, что запросы поступают на фоне растущего торгового конфликта между США и их европейскими партнерами, спровоцированного президентом США Дональдом Трампом.

В конце февраля офис Министерства сельского хозяйства США (USDA) в Гааге обратился к европейским странам относительно потенциальных поставок. К началу марта USDA направил запрос на оценку объемов, которые может предоставить каждая страна. Ларсен добавил, что с тех пор они "ничего не слышали".

В то время как Финляндия отказалась поставлять яйца, другие страны готовы помочь. Турция согласилась предоставить США 15 000 тонн яиц, чтобы сдержать цены. Другие страны по-прежнему в первую очередь сосредоточены на обеспечении поставок для потребителей в ЕС. Ларсен сказал:

"Нам нечего предложить".

Отмечается, что еще одним серьезным потенциальным препятствием для потенциальных экспортеров является то, что США моют яйца, что необычно для большинства стран ЕС и даже незаконно в некоторых частях блока. В результате любой экспорт яиц из ЕС должен будет пройти дополнительную обработку, прежде чем попадет к потребителям в США.

"Яичный кризис" в США - детали

Потребители в США столкнулись с резким ростом стоимости повседневных товаров первой необходимости, и яиц в частности, что вызвало экономическое недовольство, сыгравшее ключевую роль в исходе выборов в США в прошлом году. Кроме того, всплеск птичьего гриппа в Северной Америке подтолкнул цены вверх. Цены на яйца были частой темой во время кампании и оставались политически напряженным вопросом в США с тех пор, как Трамп был приведен к присяге в качестве президента в январе.

На прошлой неделе он заявил, что цены на яйца снизились - несмотря на сообщения о том, что цены на яйца в США на самом деле самые высокие с начала тысячелетия.

Американский миллиардер Илон Маск, который также возглавляет Департамент эффективности правительства США, отличился громким заявлением: он обвинил бывшего президента США Джо Байдена в "убийстве" кур.