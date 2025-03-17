Трамп и его сторонники используют термин "синдром помешательства на Трампе" для критики политических оппонентов.

Группа республиканских законодателей из американского штата Миннесота планирует предложить норму, которая потребует от штата включить "синдром Трампа" к психическим заболеваниям. Об этом сообщает телеканал Fox.

Так, пятеро законодателей хотят представить такой законопроект в Сенате штата и передать его на рассмотрение комитета по вопросам здравоохранения и социальных служб. Цель документа – конкретно добавить "синдром помешательства на Трампе" в определение психического заболевания, которое существует в штате.

Согласно законопроекту, "синдром Трампа" определяется как "острый приступ паранойи у нормальных людей, который является реакцией на политику и президентство Дональда Трампа".

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"Симптомы могут включать общую истерию, вызванную Трампом, которая приводит к неспособности различить законные разногласия в политике и признаки психической патологии в поведении президента Дональда Дж. Трампа", – говорится в предложении.

Поскольку законодательный орган штата разделен, законопроект вряд ли будет одобрен, акцентируют журналисты.

Отмечается, что психическое заболевание определяется как расстройство или другая проблема, которая включена в список диагностических кодов. "Синдром помешательства на Трампе" нигде не признается психическим заболеванием.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники используют термин "синдром безумия на Трампе" для критики политических оппонентов, которые, по их мнению, имеют предвзятую одержимость против президента и его политики.

Дональд Трамп – другие новости

Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, подписанные его предшественником Джо Байденом в конце каденции. Свой шаг он аргументировал тем, что подпись якобы ставил не Байден, а автоматическое устройство, воспроизводящее подпись.

Накануне Трамп похвастался, что выиграл чемпионат по гольфу. Правда, проходил он в гольф-клубе самого же Трампа.

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