Сейчас в США наблюдается серьезный дефицит яиц.

Американский миллиардер Илон Маск, который также возглавляет Департамент эффективности правительства США, отличился новым громким заявлением. На этот раз он обвинил бывшего президента США Джо Байдена в "убийстве" кур.

Соответствующее заявление Маск сделал в соцсети Х (ранее – Twitter). По его словам, Байден "приказал" убить десятки миллионов кур.

"По приказу администрации Байдена произошло безумное убийство 150 миллионов кур-несушек", – говорится в сообщении миллиардера.

Видео дня

Телеканал CNN в одном из недавних материалов акцентировал, что такие "убийства" были требованием Министерства сельского хозяйства США, чтобы сдержать распространение высококонтагиозного птичьего гриппа. Он поразил 100 миллионов птиц с 2022 года, по данным Американской федерации фермерских бюро.

"Птицы, несущие яйца, либо умирают естественной смертью, либо их выбраковывают, чтобы избежать распространения смертельного вируса. Фермеры обязаны сообщать о вспышке вируса государственным чиновникам и Министерству сельского хозяйства, которое уничтожит пораженное стадо. В случае потери поголовья фермеры могут обратиться за финансовой помощью в Министерство сельского хозяйства США", – говорится в материале.

Отметим, что сейчас в США наблюдается дефицит яиц, а цены на них взлетели в несколько раз в течение последних недель.

Другие заявления Илона Маска

Ранее Маск заявил, что NASA должно свести Международную космическую станцию (МКС) с орбиты "как можно скорее". По его мнению, США лучше сосредоточиться на подготовке к полету на Марс.

Кроме того, он неоднократно делал громкие заявления относительно Украины. К примеру, набросился на президента Владимира Зеленского, написав, что "Зеленский не может претендовать на представительство воли народа Украины, если не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы".

Вас также могут заинтересовать новости: