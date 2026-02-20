Китай, Иран и Россия проведут учения на Ближнем Востоке: TWZ объяснило, что за этим стоит

Маневры могут осложнить американские усилия по атаке на Иран, считают эксперты.

Китай, Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения в Ормузском проливе. Такое сообщение иранских СМИ появилось на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, куда США перебрасывают значительные активы.

Как отмечает издание The War Zone, Москва и Тегеран считают учения "Морской пояс безопасности 2026" особенно актуальными на фоне событий, происходящих в регионе. На фоне возможной атаки США на Иран присутствие в этих водах кораблей Китая или России может иметь как военные, так и политические последствия. И время проведения учений говорит о том, что они имеют больше символическое значение, чем оперативное, говорится в материале.

В рамках этих учений российские, китайские и иранские военно-морские подразделения "ожидают принять участие с различными кораблями и оперативными возможностями, чтобы проверить координацию, тактическую готовность и процедуры быстрого реагирования в Ормузском проливе".

The War Zone пообщалось с экспертами по поводу учений. Они говорят, что присутствие небольшого количества кораблей РФ и Китая в Ормузском проливе и Оманском заливе не представляет значительной угрозы для интересов США. Однако оно может осложнить американские усилия по атаке на Иран.

Вероятно, сами учения были запланированы задолго до того, как в Иране вспыхнули протесты, на фоне которых президент США Дональд Трамп начал угрожать Тегерану.

"Я не считаю, что это существенно увеличивает вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, это добавит дополнительных соображений для любых запланированных ударов по Ирану", – считает Том Шугарт, старший научный сотрудник аналитического центра Center for a New American Security (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

По его мнению, для начала нужно убедиться, что датчики сил РФ и КНР не предупредят Иран об американском ударе, а платформы этих стран не станут помехой.

"Конечно, также нужно убедиться, что их невозможно случайно поразить, как это произошло с USS Stark во время иракско-иранской войны танкеров в 1980-х годах", – добавил Шугарт.

Особого значения времени проведения этих учений эксперт не придает. Он также не думает, что количество китайских и российских кораблей, привлеченных к тренировкам, имеет большое военное значение по сравнению с военно-морскими силами США в регионе.

"Хотя их присутствие может иметь политическое значение, если администрация решит принять военные меры против Ирана", – считает эксперт.

В свою очередь, бывший командующий CENTCOM Джозеф Вотел говорит, что учения в Ормузском проливе – это "простой способ для России и Китая продемонстрировать поддержку после того, как они бросили Иран прошлым летом".

"Конечно, время, выбранное для этого, делает это более провокационным. Вероятно, это также внутренний сигнал для сторонников режима – противостоять США и Израилю. Я не думаю, что это повышает угрозу конфликта. Я рассматриваю это как форму конкуренции великих держав", – резюмировал Вотел.

Ситуация на Ближнем Востоке

Reuters сообщало, что армия Соединенных Штатов Америки готовится к потенциально недельной военной операции против Ирана. Отмечается, что не так давно Пентагон объявил о передислокации на Ближний Восток дополнительного авианосца, а также тысяч военнослужащих, истребителей и ракетных эсминцев.

Также в последние дни США осуществляют масштабную переброску авиационных сил на Ближний Восток. Речь идет о F-35A Lightning II, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, а также самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.

