'Солидарны с Украиной': союзник РФ профинансирует украинскую энергетику

Сербия оказывает скромную, но символически важную поддержку.

Сербия, один из последних политических союзников России в Европе, решила вложить средства в восстановление украинской энергетики после преступных ударов России. Об этом говорится в пресс-релизе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в рамках которой будет оказываться поддержка.

Общая сумма помощи, которую предоставляет Сербия, скромна, но символически важна – 2 миллиона евро. Деньги направят на закупку и поставку высоковольтных трансформаторов, которые критически необходимы для восстановления пропускной способности электросети и обеспечения миллионов украинцев электроэнергией.

"Сербия солидарна с народом Украины, который сталкивается с беспрецедентными вызовами своей энергетической безопасности. Этот вклад является ощутимой демонстрацией нашей поддержки восстановления жизненно важных услуг, обеспечения электроснабжения больниц, школ и домов в эти тяжелые времена", – заявил посол Сербии в Украине Андон Сапунджи.

Отношения России и Сербии: последние новости

Как писал УНИАН, в Сербии планируют возобновить работу подсанкционного предприятия, связанного с "Газпромом", что указывает на продолжение экономического сотрудничества с РФ, несмотря на международное давление.

Также мы рассказывали, что Евросоюз выражает обеспокоенность из-за присутствия россиян в Сербии и других странах региона, что рассматривается как потенциальный канал влияния Москвы.

В военно-технической сфере наблюдается определенное ослабление роли России: например, модернизация сербских истребителей МиГ-29 с использованием китайских ракет свидетельствует о диверсификации источников вооружения и частичном отходе от российских технологий.

Вместе с тем сохраняются другие формы сотрудничества: по данным СМИ, Сербия могла предоставлять россиянам возможности для тестирования военных технологий, что подчеркивает наличие контактов в сфере безопасности между странами.

