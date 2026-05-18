Новое правительство Венгрии запускает диалог с Украиной

Будапешт и Киев обсуждают права венгерского меньшинства на Закарпатье.

Венгрия и Украина начали технические переговоры по вопросам защиты прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Речь идет о языковых, образовательных и культурных правах общины.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после телефонного разговора с президентом Европейского совета Антониу Кошта.

По словам главы венгерского правительства, стороны уже приступили к техническому этапу консультаций, цель которых – как можно быстрее найти решения по вопросам прав венгров в Закарпатской области.

"Перед началом сегодняшнего заседания правительства я по телефону сообщил Президенту Европейского совета, что мы начали раунд переговоров на техническом уровне с украинской стороной, направленных на скорейшее обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье", - заявил Мадьяр.

Нынешние переговоры проходят на фоне заметного изменения политики Будапешта после апрельских парламентских выборов. Победу одержала партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, получившая 138 мест из 199 в парламенте.

Отношения Украины с Венгрией

Во времена правительства Виктора Орбана Венгрия регулярно блокировала решения Евросоюза, связанные с поддержкой Украины, включая санкционные пакеты против России и продвижение евроинтеграции Киева.

Политик и дипломат Роман Безсмертный пояснил, как Украине нужно выстраивать отношения с новым правительством Будапешта и чего ожидать от петера мадьяра и его идеи "Венгрия превыше всего". По его словам, это потребует от Киева серьезного внимания, больших усилий и кропотливого дипломатического диалога.

