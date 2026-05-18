'Все ждут разворота цен': эксперт дал неутешительный прогноз стоимости топлива на АЗС

Оптовые цены на дизельное топливо уже выросли на 1,5 гривни.

Цены на бензин и дизельное топливо на этой неделе продолжат расти. Ближе к выходным сети АЗС могут поднять ценники еще на 1 гривню из-за роста оптовых цен на топливо и котировок нефти и газойля в течение последней недели, сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Я думаю, что на этой неделе все будут присматриваться к тренду на мировых рынках, а, возможно, в конце недели "великолепная четверка" ("Укрнафта", OKKO, WOG, SOCAR, – УНИАН) сделает шаг вперед на 1 гривню", – отметил эксперт, обратив внимание на синхронное повышение стоимости топлива указанными сетями.

Леушкин пояснил, что оптовые цены на дизельное топливо выросли 18 мая на 1,5 гривни, а оптовые цены на бензин – на 55 копеек. Он добавил, что стоимость бензина в Украине уже начала расти, преимущественно из-за последствий удара РФ по Кременчугскому НПЗ на прошлой неделе, а также роста продаж топлива.

"Мы уже видим рост стоимости бензина, поскольку он был несколько недооценен. Но там преимущественно повлиял Кременчуг. Рынок развернулся и пошел вверх. Скидки и борьба за клиента – это было актуально на прошлой неделе, поскольку у всех были низкие показатели (объемы продаж топлива, – УНИАН), но где-то с конца прошлой недели ситуация улучшилась. Сети стали заказывать больше топлива", – подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что тренд на рост цен может быть длительным из-за риска возобновления "горячей" фазы противостояния между США и Ираном, что вызовет новый скачок цен на нефть.

"Судя по всему, рынок развернулся вверх надолго. Есть общий фон. Трамп (президент США Дональд Трамп, – УНИАН) ни о чем не договорился (во время визита в Китай, – УНИАН). Си ему не помог. Теперь снова придется воевать с Ираном, чтобы до каких-то берегов доплыть. Поэтому все теперь ждут разворота цен вверх", – отметил Леушкин.

Он также обратил внимание, что на фоне существенного ограничения судоходства через Ормузский пролив запасы нефти в США упали ниже исторических средних показателей. Сокращаются и мировые запасы нефти.

"Нас ждет очередной скачок цен на нефть. Это может произойти либо во время второго этапа войны, либо в начале июля из-за дефицита", – подытожил эксперт.

Цены на нефть и цены на бензин в Украине – последние новости

18 мая цены на нефть выросли до двухнедельного максимума. Котировки подтолкнула вверх дроновая атака Ирана на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах, а также информация о возможном обсуждении президентом США Дональдом Трампом вариантов военных действий против официального Тегерана.

Между тем цены на бензин на АЗС выросли. Отдельные сети подняли ценник на топливо сразу на гривню.

