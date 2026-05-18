На Прикарпатье предстанут перед судом руководитель районного ТЦК и трое его подчиненных за пытки военнообязанных

Все причастные к унижению и избиению военнообязанных взяты под стражу без права освобождения под залог.

Руководителя районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на Прикарпатье и трех его подчиненных будут судить по подозрению в пытках военнообязанных. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

В частности, сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководства одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области и трех его подчиненных, которые унижали и избивали военнообязанных.

В сообщении говорится, что обвинительный акт направлен в суд.

"После того, как ГБР проверило жалобы граждан и народных депутатов о избиениях, пытках и вымогательстве денег в одном из прикарпатских ТЦК, а также после официальных публикаций в СМИ, в правоохранительные органы начало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий группы военнослужащих РТЦК во главе с руководителем", – говорится в сообщении.

В связи с этим, в ходе досудебного расследования следователи установили два факта пыток мобилизованных мужчин.

Зафиксированные факты унизительного обращения

Как выяснили следователи, в одном из эпизодов сотрудники ТЦК применили физическую силу к мужчине, который отказался проходить флюорографию.

"Потерпевшего вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в кулаке. После этого еще один военнослужащий несколько раз ударил мужчину в область печени, пытаясь запугать его и заставить пройти обследование. Впоследствии его привезли в помещение ТЦК, где продолжали избивать. В результате избиения у мужчины диагностированы перелом ребра и другие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в другом эпизоде трое фигурантов силой удерживали мужчину, а руководитель ТЦК в это время наносил ему удары. В то же время те, кто держал потерпевшего, также били его руками и ногами.

"После чего сняли с него одежду, оставили лежать на бетонном полу и впоследствии силой завели в кабинет рентгенографии. Во время избиения фигуранты также применили слезоточивый баллончик, дважды брызнув пострадавшему в лицо. Из-за полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов", – говорится в сообщении.

Что грозит фигурантам дела

Таким образом, действия руководителя и трех его подчиненных квалифицированы по ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – пытки, совершенные представителем государства.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также сообщается, что суд взял всех под стражу без права внесения залога.

Другие инциденты с ТЦК и СП

Как сообщал УНИАН, в начале апреля стало известно, что в Ужгородском районном ТЦК выявили случаи незаконного удержания людей, антисанитарии и игнорирования болезней.

В апреле в Одессе по подозрению в разбойном нападении и похищении человека СБУ задержала два микроавтобуса, в которых находились сотрудники районного ТЦК и СП.

