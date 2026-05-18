Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 19 мая

В южных и центральных областях местами ожидаются град и шквалы.

19 мая днем в Украине, кроме запада, ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что в южных и центральных (кроме Винницкой) областях местами будут град и шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду. Речь идет о I уровне опасности, желтом.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что 19 мая ночью будет без существенных осадков, а днем пройдут кратковременные грозовые дожди.

На Левобережье возможны сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с. В то же время на крайнем западе будет без существенных осадков.

Ветер 5-10 м/с. Температура ночью составит 8-13 градусов тепла, днем на Левобережье потеплеет до 26-31 градуса тепла, а на Правобережье будет 20-25 градусов тепла.

Кроме того, 20 мая ночью, согласно данным Кибальчича, кратковременные дожди пройдут в центре и на севере Украины. Днем осадки охватят большинство областей. Местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы и шквалистых порывов ветра, в отдельных местах возможен град.

