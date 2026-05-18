СЗЧ из-за проблем со здоровьем: адвокат объяснила, как военному вернуться на службу

Ухудшение состояния здоровья является распространенной причиной самовольного оставления части (далее СЗЧ - самовільне залишення частини). Военный адвокат Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина" рассказала, как вернуться на службу, если военный ушел в СЗЧ из-за проблем со здоровьем, но его не пускали в отпуск или на лечение.

Она напомнила, что отказ в оказании медицинской помощи на передовой или в тылу является серьезным нарушением прав военнослужащего. Адвокат отметила, что это может подтолкнуть некоторых военных к СЗЧ.

По словам Козян, если военнослужащий ушел в СЗЧ ради лечения, то его юридическая защита должна базироваться на фактах. Она подчеркнула, что медицинская документация меняет восприятие ситуации органами расследования.

"Если говорить о случаях, когда причиной СЗЧ стало состояние здоровья и невозможность получить надлежащую медицинскую помощь, то при наличии подтверждающих документов акцент действительно смещается с дисциплинарного нарушения на вопрос защиты жизни и здоровья", – объяснила адвокат.

Она отметила, что в конструктивном сценарии командир идет навстречу: принимает рапорт, согласовывает возвращение, направляет военного на ВЛК и после решения суда человек восстанавливается на службе с учетом медицинских показаний. Адвокат добавила, что лучше всего вернуться на службу с гражданскими медицинскими заключениями, которые подтверждают, что у военнослужащего действительно были проблемы со здоровьем.

Что делать в случае конфликта с командованием

Козян отметила, что на практике далеко не все командиры готовы признавать правоту военного. В некоторых случаях военнослужащие, которые ушли в СЗЧ из-за проблем со здоровьем, сталкиваются со стеной бюрократии и открытым давлением.

Кроме того, адвокат поделилась, что бывают и более жесткие или конфликтные ситуации. Например, по ее словам, некоторые командиры могут занимать принципиальную позицию из-за самого факта СЗЧ - игнорировать рапорты или демонстрировать предвзятое отношение.

"Именно поэтому критически важно подавать документы так, чтобы это было зафиксировано (через заказное письмо, адвокатский запрос или официальные цифровые инструменты), и формировать медицинскую доказательную базу. В таком случае даже при конфликте с командованием в суде и во взаимодействии со следствием позиция военного выглядит значительно сильнее", – подчеркнула Козян.

Адвокат напомнила, что военные после СЗЧ могут перевестись в другую часть. Она отметила, что в некоторых случаях это помогает решить проблему.

"Если другой командир дает письменное согласие принять военного и обеспечить надлежащее лечение, это становится рабочим вариантом: суд закрывает производство, и человек продолжает службу уже в новом подразделении", - объяснила Козян.

Необходима тщательная подготовка

Адвокат предупредила, что затягивать решение проблемы нельзя. Она добавила, что также необходимо как можно тщательнее подготовить все документы по своей ситуации.

"Можно сделать вывод, что чем лучше подготовлена ваша позиция (документы, подтверждение добровольности возвращения, четко поданные рапорты), тем больше шансов на адекватное решение со стороны командира или, в случае конфликта, на положительный результат через суд", - рассказала Козян.

Адвокат отметила, что фото и видео состояния военного после СЗЧ можно использовать для укрепления своей позиции, но лучше дополнить их медицинскими документами, выводами врачей, свидетельскими показаниями и другими доказательствами.

Военнослужащие могут вернуться после СЗЧ без судимости

Ранее военный адвокат Татьяна Козян объяснила, как военному после СЗЧ вернуться на службу без судимости. Она отметила, что необходимо соблюдение ряда условий.

По словам Козян, украинское законодательство предусматривает механизм, который позволяет военнослужащему, впервые совершившему СЗЧ или дезертирство, вернуться к службе и избежать уголовной ответственности.

