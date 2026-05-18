'Создают ядерный плацдарм у границ НАТО': МИД раскритиковало совместные учения РФ и Беларуси

Российская милитаризация Беларуси превращает Минск в соучастника ядерного шантажа со стороны РФ, заявили в МИД.

Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения этих двух диктатур являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые строго запрещают ядерным державам передавать контроль над технологиями массового поражения, а неядерным подписантам – принимать его", – говорится в заявлении.

В связи с этим, как отмечают в МИД, превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерного оружия в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов.

Украинские дипломаты убеждены, что такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия.

"Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа", – подчеркивают в МИД.

Поэтому в заявлении отмечается, что наглость Москвы и Минска, которые сознательно переступили все "красные линии" договора о нераспространении, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира.

"Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание оружием вблизи границ НАТО должен включать в себя резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которая непосредственно сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европу, наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО и углубление взаимодействия в сфере безопасности с Украиной", – отмечается в заявлении.

Что этому предшествовало

15 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках России еще больше вовлечь Беларусь в войну против Украины. В частности, как сообщил глава государства, Россия рассматривает вариант проведения операций с территории Беларуси против Черниговско-Киевского направления.

18 мая стало известно, что белорусская армия совместно с российскими военными приступила к отработке ударов ядерным оружием. Цель этих действий – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач.

