Иностранные туристы перестали ездить на когда-то очень популярный курорт: какая причина

Прекрасный штат в Индии, известный как "столица вечеринок" страны, когда-то был излюбленным местом отдыха иностранных туристов, но сейчас они отказываются от него в пользу более дешевых вариантов. Об этом пишет Daily Express.

Гоа, расположенный на юго-западном побережье страны в регионе Конкан, десятилетиями был популярным местом отдыха для туристов со всей Европы, особенно любимым хиппи в 1960-х и 70-х годах.

Отмечается, что когда вы видите его невероятные морепродукты и множество потрясающих песчаных пляжей, таких как Бага на севере Гоа и серповидный пляж Палолем на юге, легко понять почему. Но хотя он продолжает принимать множество туристов, это в основном местные жители, и, как сообщается, иностранных любителей солнца стало гораздо меньше, чем в прошлые годы.

Данные департамента туризма штата подтверждают мнение, что, хотя интерес к посещению со стороны внутренних туристов резко возрос, иностранный туризм значительно сократился.

Интересно, что в 2017 году Гоа посетили почти 900 000 иностранцев, но за следующие восемь лет их число резко сократилось до примерно полумиллиона. Однако внутренний туризм в Индии заметно вырос, увеличившись с 6,8 миллионов в 2016 году до более чем 10 миллионов в 2025 году.

Иностранные туристы являются важной частью местной экономики: по словам одного гостиничного бизнеса, они остаются дольше и чаще тратят деньги в местных магазинах, а индийские туристы, как правило, предпочитают пакетные туры с отелем, включающие питание.

Департамент заявил, что на зарубежный туризм повлияла напряженная геополитическая ситуация. И хотя это могло усугубить проблему, считается, что она существовала и до американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля, которые повергли Ближний Восток в хаос и вызвали потрясения в мировой экономике.

Считается, что пандемия COVID-19, вторжение Владимира Путина в Украину и резкий рост стоимости авиаперелетов из-за скачков цен на нефть, связанных с войной против Ирана, привели к тому, что у людей стало меньше денег на поездки.

Также утверждается, что визовый процесс в Индии стал дороже и занимает больше времени. Среди других факторов - резкий рост цен на отели в Гоа из-за его растущей популярности в Индии, высокие тарифы на такси из-за противодействия местных профсоюзов сервисам заказа такси, а также доступность и наличие курортов в других местах, таких как Таиланд и Шри-Ланка.

Эрнест Диас, член комитета Департамента туризма Гоа, заявил, что власти осознают необходимость привлечения большего числа иностранных туристов, и проводятся рекламные туры в Европу для продвижения этого недооцененного приморского курорта.

