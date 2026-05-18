Какими дронами Украина атаковала Московскую область: в BI раскрыли подробности

По словам экспертов, на данный момент меньше всего публичной информации имеется о БАРС-СМ Gladiator.

Для ударов по целям в Московском регионе были использованы дроны FP-1 (FirePoint-1) и RS-1 "Барс". Также Генеральный штаб ВСУ упомянул ранее неизвестный тип беспилотника – БАРС-СМ Gladiator. В Business Insider рассказали, что известно об этих БПЛА.

В частности, согласно сообщению Генштаба ВСУ, 16 мая и в ночь на 17 мая подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду ключевых военных объектов в России. Как отмечает издание, Украина все активнее демонстрирует эффективность новых и относительно дешевых дальнобойных средств поражения, наращивая удары вглубь российской территории, в частности по Москве. В то же время именно столица РФ имеет самую плотную систему ПВО в стране.

"Атаки стали частью масштабной волны ударов по России в течение выходных. Российские власти заявили как минимум о четырех погибших, трое из которых – в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил вечером в воскресенье, что "массированная атака" включала более 120 дронов – это самое большое количество беспилотников, зафиксированное в регионе за сутки", – заявили аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, среди пораженных объектов были завод по производству микрочипов примерно в 30 километрах от центра Москвы и крупная нефтеперекачивающая станция примерно в 50 километрах от столицы РФ.

Украинский арсенал дальнобойных дронов

В издании отметили, что меньше всего публичной информации на данный момент существует о БАРС-СМ Gladiator. Генштаб ВСУ и Министерство обороны Украины не ответили на запросы Business Insider относительно деталей атак и характеристик трех типов беспилотников.

Впрочем, само название может свидетельствовать о связи Gladiator с RS-1 Барс. Аналитики напомнили, что RS-1 Барс представили весной 2025 года как гибрид крылатой ракеты и реактивного беспилотного летательного аппарата.

Этот дрон создан для массового производства и способен поражать цели на расстоянии до 800 километров, неся от 45 до 90 килограммов взрывчатки.

Украина не раскрывала производителя RS-1 "Барс", однако сообщалось, что беспилотник был разработан частными компаниями.

Значительно больше известно о FP-1 Firepoint – беспилотнике самолетного типа, который начали производить в конце 2024 года для дальних ударов на расстояние более 1400 километров.

FP-1, который внешне напоминает небольшой самолет, разработала украинская компания Fire Point. Он способен нести до 120 килограммов взрывчатки.

Реактивный дрон запускается без взлетной полосы – старт происходит с помощью ракетного ускорителя с рельсовой установки.

В декабре BBC сообщала, что себестоимость одного FP-1 составляет около 50 тысяч долларов, а производство достигает как минимум 200 единиц в сутки.

Как и RS-1 "Барс", этот беспилотник фактически занимает промежуточное место между крылатой ракетой и дроном-камикадзе, хотя движется значительно медленнее традиционных крылатых ракет.

Заявленная дальность обоих дронов значительно превышает расстояние между Украиной и Москвой, которое составляет около 480 километров.

Как Украина прорвала ПВО Москвы

Для нанесения удара по Москве украинским дронам необходимо было преодолеть многоуровневую систему противовоздушной обороны РФ. Она включает два пояса дальнобойных зенитных комплексов С-300 и С-400.

Кроме того, российская столица прикрыта многочисленными системами радиоэлектронной борьбы, а также десятками комплексов ближнего действия, среди которых "Панцирь" и "Тор".

Накануне парада ко "Дню Победы" аналитики OSINT-сообщества сообщали, что спутниковые снимки зафиксировали более 100 систем ПВО, развернутых в радиусе примерно 110 километров от центра Москвы.

Ряд популярных российских Telegram-каналов опубликовал видео, которые могут подтверждать заявления Генштаба ВСУ об успешных ударах.

Одно из самых распространенных видео, опубликованное каналом ASTRA, демонстрирует масштабный пожар в технопарке "Элма" в Зеленограде – районе Москвы, где расположен завод "Ангстрем", производящий электронику для высокоточного оружия.

На другом видео можно увидеть сильный пожар на насосной станции "Солнечногорской", который позже пытались потушить экстренные службы.

Также несколько Telegram-каналов сообщали о возгорании вблизи международного аэропорта "Шереметьево" и публиковали кадры полета крылатых дронов над Москвой.

Удары по РФ и оккупированным территориям

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина нанесла удары по ряду объектов как на территории России, так и на оккупированных украинских территориях, включая Крым.

Эта атака стала ответом на одну из самых масштабных воздушных кампаний РФ за все время войны. По словам Зеленского, всего за два дня Россия выпустила по украинским городам более 1500 дронов.

В ответ Украина пообещала действовать зеркально.

Между тем Министерство обороны РФ заявило, что российская ПВО якобы сбила 1054 украинских беспилотника авиационного типа над различными регионами страны, пишет издание.

Атака на Московскую область

Напомним, ночью 17 мая дроны массированно атаковали Московскую область. СМИ сообщали об ударе по научно-производственному комплексу "Элма", где россияне производят микроэлектронику.

По официальным данным российских властей, в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, а еще 12 человек получили ранения.

