Посол ЕС сказала, как должна закончиться война в Украине

Ситуация на фронте показывает, что РФ не способна победить Силы обороны Украины на поле боя.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркивает, что пришло время, чтобы Россия отказалась от войны и согласилась прекратить боевые действия. Об этом дипломат сообщила в социальной сети Facebook.

Как отметила Матернова, Украина в последние месяцы ощутимо усилила свои атаки на военные цели в глубоком тылу российской территории. В частности, в надежде изменить расчеты Путина в войне, Украина в ночь с 16 на 17 мая осуществила одну из самых мощных атак на Москву.

"Россия не способна одержать верх над Украиной на поле боя. У нее заканчиваются солдаты, мотивация и стойкость. И поскольку она проигрывает на линии фронта, она усиливает свои атаки на гражданских", – отметила дипломат.

В качестве примера она обратила внимание, что только прошлой ночью Россия запустила 14 баллистических и 8 крылатых ракет, а также 524 дрона против Украины.

"Россия теряет импульс. Украина начинает оказывать сильное сопротивление. Москва в конце концов должна понять, что пришло время завершить эту войну. Но не на условиях, продиктованных Кремлем. А на условиях, которые обе стороны могут принять. Россия, вы уже это понимаете?", – подчеркнула Матернова.

Каким может быть завершение войны – последние прогнозы

Как сообщал УНИАН, аналитики издания The Washington Post связывают заявление Путина о том, что война в Украине "близится к завершению", не с готовностью Кремля к миру, а с растущим внутренним давлением на российские власти.

Как считает руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин, у инициатора войны Владимира Путина мало хороших вариантов в Украине, поскольку его вооруженные силы не могут существенно продвинуться на поле боя, в то время как западные санкции истощают его ресурсы.

Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase считают, что война в Украине завершится, скорее всего, по сценарию, схожему с условиями мира между СССР и Финляндией по итогам Второй мировой войны.

Однако эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль считает, что не стоит ждать скорого завершения войны, поскольку боевые действия могут перейти в бесконечную войну дронов.

