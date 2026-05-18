Украинский дрон FP-2 получил ракетную модификацию: в Defense Express раскрыли подробности

Обновление заметили на кадрах в видео Сил беспилотных систем.

Украинский беспилотник FP-2 получил уникальную модификацию, которая кардинально изменит тактику глубинных ударов, сообщает Defense Express.

Как говорится в материале, в новой конфигурации украинского дрона на крылья с обеих сторон крепится по два блока неуправляемых авиационных ракет, по 4 ракеты в каждом, что дает общий залп в 8 ракет.

Аналитики издания отмечают, что точные данные о типе ракет пока отсутствуют, однако, учитывая размеры, вероятно, это 57-мм ракеты С-5.

Видео дня

Недавно указанная новинка уже успела отработаться на реальных объектах оккупантов. По имеющимся данным, беспилотник с новым интерфейсом и прицельной сеткой обстреливал ракетами узел стратегической защищенной связи ЧФ РФ вблизи города Мирный во временно оккупированном Крыму.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в посте на своем канале также отметил:

"Птицы СБС начали применение НУРС с бортов дальнобойных дронов в оперативной глубине до 500 км вместе с боевой частью ударного крыла весом 60 кг".

По его словам, такой комбинированный способ применения камикадзе и 8 НУРС открывает совершенно другие возможности для украинских военных в тылу врага.

Анализируя видео применения, специалисты отмечают, что точность стрельбы этими ракетами пока не слишком высока. Хотя цель все же была поражена, но многие ракеты сильно отклонились от цели. По их мнению, эту проблему можно будет исправить путем улучшения системы управления, прицеливания, а также других мер.

Несмотря на то, что первой целью стал узел связи, главная миссия этого самолета совсем другая. Отмечается, что основной целью создания такой конфигурации с ракетами является именно борьба с мобильно-огневыми группами рашистов. Именно эти группы охотятся на украинские беспилотники и прикрывают ПВО врага, поэтому их необходимо уничтожать или заставлять бежать еще на подлете.

Украинское оружие

Ранее УНИАН писал, что в Украине создали первую отечественную управляемую авиабомбу (УАБ) в рамках кластера Brave1, и она уже прошла испытания и готова к боевому применению. Разработка длилась 17 месяцев, а сама бомба имеет боевую часть весом 250 кг и уникальную конструкцию, адаптированную под современные условия войны.

По словам министра обороны, это не копия западных или советских решений, а полностью украинская разработка для поражения укреплений, командных пунктов и других целей на расстоянии десятков километров после сброса.

Также в Украине пройдут испытания новой версии дальнобойной ракеты Ruta Block 3, которую разрабатывают для Украины, а ее заявленная дальность достигнет 2000 км. Разработкой занимается нидерландская оборонная компания Destinus в партнерстве с Rheinmetall, а летные испытания новой версии запланированы на 2027 год.

Отмечается, что Ruta Block 3 станет продолжением линейки ракет, где Block 1 уже серийно производится, а Block 2 проходит испытания и имеет дальность до 700 км, более мощную боевую часть и элементы искусственного интеллекта.

Вас также могут заинтересовать новости: