Украина 'нашла ключ' к российской ПВО, прикрывающей Москву, – эксперт

Иван Ступак говорит, что ударов по столице РФ будет больше, и это, в конечном итоге, может привести к продвижению в переговорном процессе.

Вполне вероятно, что украинских атак на Москву станет больше, поскольку был найден подход к преодолению многослойной ПВО вокруг российской столицы. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что пока реакция Российской Федерации на обстрел Москвы похожа "на страусиную позицию с головой в песке": "Мы ничего не видим, а это значит, что ничего не происходит, поэтому и комментировать ничего не будем". По его словам, российские центральные телеканалы потратили примерно одну минуту эфира, чтобы прокомментировать историю с ударами Украины по Москве.

"Судя по интенсивности, масштабу прорыва и дерзости Вооруженных сил Украины, предполагаю, что таких атак станет больше. Скорее всего, нашли ключик и лазейку, которые помогут преодолевать огромное скопление российской ПВО, расположенной вокруг Москвы. По разным оценкам, около сотни точек ПВО, сформированных в три-четыре кольца вокруг Москвы", – подчеркнул Ступак.

Видео дня

Он отметил, что в центральной части Москвы "Панцири" стоят на зданиях МИДа, Минобороны. "По крайней мере, три из четырех этих колец украинские дроны смогли преодолеть. Это означает, что таких ударов станет больше. В частности, много говорится о нефтепроводе протяженностью почти 400 км вокруг Москвы, который обеспечивает город нефтепродуктами. И он может оказаться под ударом", – добавил Ступак.

Он упомянул город Зеленоград на севере Москвы, где находится предприятие, аналогичное курскому "Кремний Эл", на котором производится микроэлектроника для российского ВПК. В том числе для ПВО и ракет – "Искандеров" и "Кинжалов". По его словам, сообщалось о попытке атаковать это предприятие. Даже если она была неудачной, то последуют дополнительные удары. "Это, знаете, как в дикой природе: когда хищник видит кровь, он начинает дальше идти по следу", – провел аналогию Ступак.

Он не исключил, что после нескольких десятков ударов по Москве будут и продвижения в переговорном процессе.

По его словам, Москва в глазах россиян должна восприниматься как безопасная территория, где ни о какой войне речи не идет, потому что она для них виртуальная. "Сейчас Украина пытается создать дискомфорт для москвичей, чиновников и гостей российской столицы. А также заставить бизнесменов бежать из России", – отметил Ступак. При этом он добавил, что сомнительно, что россияне выйдут на акции протеста, но важно, чтобы в Москве было недовольство войной против Украины.

Удар по Москве – больше новостей

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны, анализируя последствия украинской атаки 17 мая, отметили, что удар Украины по Москве и Московской области показал неспособность России эффективно защитить даже свою столицу.

При этом неспособность российской ПВО отразить удары вызвала бурю возмущения среди российских блогеров и военных корреспондентов, которые указывали на недостатки российской противовоздушной обороны и призывали Россию нанести ответные удары, в частности с применением тактического ядерного оружия.

Военные блогеры призвали Россию создать многоуровневую и единую сеть ПВО, направленную на противодействие беспилотникам на обширной территории вокруг Москвы, а также систему раннего предупреждения, отметив, что украинские силы расширяют масштабы и интенсивность своих дальних ударов. Один из военных блогеров критиковал отключение Россией мобильного интернета как неэффективное средство противодействия ударам Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: