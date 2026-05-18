Откуда РФ могла взять атомные реакторы для Северной Кореи: ответ экспертов

Реакторы имеют относительно компактные размеры - их можно было бы доставить по железной дороге, но Россия выбрала более длинный и дорогой морской маршрут.

Россия, вероятно, пыталась передать Северной Корее компоненты для атомных реакторов подводных лодок в качестве "благодарности" за поддержку в войне против Украины. Однако транспортировка закончилась провалом - судно с опасным грузом загадочным образом затонуло недалеко от побережья Испании, пишет Defence Express.

Речь идет о том, что в конце 2024 года российское судно Ursa Major затонуло при невыясненных обстоятельствах у берегов Испании. Корабль двигался в сопровождении двух крупных десантных кораблей - "Иван Грен" проекта 11711 и "Александр Отраковский" проекта 775.

Позже появилась информация, что на борту находились компоненты и корпуса атомных реакторов типа ВМ-4СГ, предназначенных для подводных лодок.

"Как потом стало известно, оно затонуло после возможного торпедирования одной из стран НАТО, а на его борту, в частности, находились два ядерных реактора типа ВМ-4СГ, предназначенные для использования на подводных лодках", - отмечают эксперты.

По данным издания, капитан судна якобы подтвердил испанским спецслужбам наличие такого груза.

Дополнительное внимание к инциденту привлекли полеты американских самолетов радиологического контроля WC-135R, которые дважды фиксировали над районом затопления - в августе 2025 года и феврале 2026 года. Такие самолеты используются для обнаружения радиоактивных веществ, обращают внимание аналитики.

Вероятно, речь шла не о полноценных реакторах, а об отдельных элементах и специальных корпусах, способных выдерживать высокое давление и многолетнюю радиационную нагрузку. Производство таких конструкций чрезвычайно сложно, поэтому КНДР могла не располагать соответствующими технологиями.

По одной из версий, эти компоненты Россия передавала Северной Корее в качестве оплаты за военную помощь - отправку солдат, вооружения и боеприпасов для войны против Украины. Вероятно, реакторы планировали использовать для новой атомной подводной лодки, которую КНДР демонстрировала в конце 2025 года.

Аналитики обращают внимание, что такие реакторы имеют сравнительно компактные размеры, поэтому их можно было бы доставить по железной дороге значительно дешевле и проще. Однако Россия выбрала более длинный и дорогой морской маршрут с военным сопровождением.

Одним из возможных объяснений является то, что корпуса могли быть уже использованными и иметь высокий уровень радиационного фона, из-за чего транспортировка по суше была слишком рискованной.

Откуда могли взять старые реакторы

Реакторы ВМ-4СГ устанавливались на российские атомные подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин". В 2022 году РФ вывела из состава флота подводную лодку К-84 "Екатеринбург", которую впоследствии должны были утилизировать. Подводную лодку спустили на воду еще в 1984 году, поэтому ее реакторным установкам могло быть около 40 лет. Именно поэтому не исключается версия, что Россия могла демонтировать старые корпуса реакторов и попытаться передать их Северной Корее для новой подводной лодки. В статье говорится:

"Стоит напомнить, что реакторы такого типа устанавливаются на атомные подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин", и в РФ как раз в 2022 году списали подводную лодку К-84 "Екатеринбург" с последующей утилизацией. Стоит напомнить, что К-84 "Екатеринбург" была спущена на воду еще в 1984 году, то есть реакторам и их корпусам было уже по 40 лет, а в КНДР, судя по всему, собирались установить их на новую подводную лодку, которая еще должна была прослужить несколько десятков лет".

В то же время подтверждений начала утилизации К-84 "Екатеринбург" в открытых источниках нет. Не исключено также, что на борту Ursa Major находился другой опасный груз, который лишь маскировали под компоненты реакторов.

Окончательно выяснить, что именно перевозило судно, в ближайшее время вряд ли удастся. По данным Defence Express, Россия могла попытаться уничтожить следы аварии.

На это, в частности, указывают четыре взрыва, которые прогремели в районе затопления во время пребывания там российского исследовательского судна "Янтарь" в январе 2025 года. Аналитики предполагают, что таким образом могли быть уничтожены доказательства, оставшиеся на дне моря.

Ядерные реакторы для КНДР

Напомним, в Испании следствие установило, что российское грузовое судно Ursa Major, затонувшее в Средиземном море у Картахены в декабре 2024 года, перевозило секретный стратегический груз. На борту находились два ядерных реактора типа ВМ-4СГ, предназначенные для КНДР. Судно входило в так называемый "теневой флот" РФ и совершало рейс по нетипичному маршруту из Санкт-Петербурга во Владивосток через Средиземное море.

