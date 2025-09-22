Это стало первым официальным подтверждением того, что РФ продала Сербии эти комплексы, несмотря на западные санкции.

На вооружении сербской армии заметили российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-2" и "Красуха-4". Ранее публично они не демонстрировались.

Как сообщает Defence Blog, комплексы показали на параде в Белграде. Это стало первым официальным подтверждением того, что РФ продала Сербии эти комплексы, несмотря на западные санкции.

Издание отметило, что точные сроки поставок, количество комплексов и стоимость остаются неизвестными. Также непонятным остается маршрут доставки. Предполагается, что в перевозке вооружения России могли помочь третьи страны.

Примечательно, что в начале этого года власти Сербии разорвали ряд контрактов с оборонно-промышленным комплексом РФ из-за неспособности поставлять вооружение.

Издание отметило, что из-за этого россияне, вероятно, не успели отправить сербам часть противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

Что такое "Красуха-2"

Камплекс "Красуха-2", официальное обозначение 1Л269, является мобильным комплексом РЭБ на восьмиколесной платформе. Он предназначен для противодействия воздушным разведывательным системам. Технические характеристики "Красухи-2" остаются засекреченными, но по некоторым данным, радиус действия комплекса составляет до 300 км.

РФ взяла на вооружение эти комплексы в 2012 году.

Комплексы "Красуха" в войне против Украины

В начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года сообщалось, что ВСУ захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы России "Красуха-4". Это произошло во время боев под Киевом.

