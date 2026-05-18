Вышел первый трейлер хоррора 'Ее личный ад' от режиссера 'Драйва' и 'Неонового демона'

Новый фильм Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировой прокат в июле 2026 года.

Кинокомпания NEON показала первый трейлер хоррора "Ее личный ад" (Her Private Hell), премьера которого состоится уже на этой неделе во время Каннского кинофестиваля – там он будет бороться за "Золотую пальмовую ветвь".

Это новый долгожданный фильм датского режиссера Николаса Виндинга Рефна, наиболее известного по картинам "Бронсон" (2008) с Томом Харди, "Драйв" (2011) с Райаном Гослингом и "Неоновый демон" (2016) с Эль Феннинг, а также датской трилогии "Дилер" (1996, 2004, 2005). Последней его работой на сегодняшний день является мини-сериал "Ковбой из Копенгагена" (2023) для Netflix, тогда как последний полнометражный фильм он выпустил аж 10 лет назад.

События его новой ленты происходят в футуристическом мегаполисе, который неожиданно накрывает загадочный туман. На фоне этого молодая девушка Эль, переживающая тяжелые времена, отправляется на поиски своего отца. В этом путешествии ее судьба пересекается с судьбой американского солдата, который отважился на отчаянную миссию, чтобы вырвать свою дочь из ада.

Главную роль в фильме сыграла Софи Тэтчер, наиболее известная по фильмам ужасов "Еретик" (2024) и "Компаньон" (2025), а также сериалу "Шершни" (2021-2026).

Также в картине задействованы Чарльз Мелтон ("Май, декабрь", "Боевые действия", сериалы "Ривердейл", "Грызня"), Диего Кальва ("Вавилон", сериалы "Нарко: Мексика", "Ночной администратор"), Кристин Фросет (сериал "Охотницы") и другие.

Одновременно стало известно, что в мировой прокат фильм должен выйти 24 июля 2026 года.

Отметим, что в украинский прокат "Ее личное ад" должна выпустить кинокомпания "Артхаус Трафик", однако точная дата релиза пока не объявлена.

