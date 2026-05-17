При приготовлении кляра для отбивных многие люди колеблются, что идет сначала, мука или яйцо. На первый взгляд может показаться, что большой разницы нет. Но на самом деле в данном случае порядок действий имеет большое значение. При его нарушении у вас могут получиться "лысые" отбивные без аппетитной корочки.
Отбивные в кляре - сначала мука или яйцо
При приготовлении отбивных кулинары используют двухслойную панировку: взбитое яйцо и муку со специями. Они обволакивают кусок мяса и создают аппетитную нежную корочку.
Чтобы отбивные получились вкусными, важно соблюдать такую очередность: сначала их обваливают в муке, а затем окунают в яйцо. Именно такая последовательность дает лучший результат. Мука прилипает к мясу и впитывает из него влагу. А затем вступает в контакт с яйцом и удерживает его на себе.
Если сделать наоборот, то яичная смесь не будет держаться на отбивных. А мучная неравномерно прилипнет к яйцу, образуя комочки.
При этом важно не только знать, в каком порядке обмакивать отбивные, но и делать это правильно. После обваливания в муке не погружайте мясные кусочки в яйцо сразу, а дайте им отдохнуть пару минут. Если сделать всё быстро, то панировка во время жарки может отвалиться. Но при соблюдении такой хитрости мука сначала впитает влагу из мяса и хорошо к нему прилипнет.
Как жарить отбивные в муке и яйце - подробный рецепт
Соблюдая упомянутые выше тонкости, вы сможете сделать превосходные отбивные с первого раза. Это простое и вкусное блюдо, что готовится на скорую руку и идеально подходит к любому гарниру.
Для приготовления вам понадобятся такие знакомые всем ингредиенты:
- пятьсот граммов филе курицы;
- три яйца;
- пять-шесть ложек муки;
- соль, специи и перец по желанию;
- четыре столовые ложки подсолнечного масла.
Курицу промойте, удалите с поверхности кусочки жира и хрящей. Нарежьте широкими и тонкими ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра. Отбейте молотком с двух сторон. Чтобы инструмент не пачкался, можно прикрыть мясо целлофаном и бить через него.
Яйца взбейте до однородного состояния вместе с щепоткой соли. В другую емкость всыпьте муку, смешанную со специями и перцем. Перед жаркой разогрейте сковороду с парой ложек масла.
Мы уже разобрались ранее, что сначала в отбивных: мука или яйцо. Поэтому сперва обмакиваем мясные кусочки в мучной смеси с обеих сторон, ждем пару минут, а затем окунаем в яичную. Выкладываем мясо в панировке на горячую поверхность сковороды. Жарим на среднем огне по 3-4 минуты на каждую сторону. Таким образом приготовьте все отбивные, периодически подливая масло.
Готовое блюдо подавайте с овощами, картофельным пюре, рисом или любым другим гарниром на ваше усмотрение. Также к мясу можно предложить томатный или грибной соус.