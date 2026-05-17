Чтобы отбивные получились с вкусной корочкой, нужно запомнить правильный порядок панировки.

При приготовлении кляра для отбивных многие люди колеблются, что идет сначала, мука или яйцо. На первый взгляд может показаться, что большой разницы нет. Но на самом деле в данном случае порядок действий имеет большое значение. При его нарушении у вас могут получиться "лысые" отбивные без аппетитной корочки.

Отбивные в кляре - сначала мука или яйцо

При приготовлении отбивных кулинары используют двухслойную панировку: взбитое яйцо и муку со специями. Они обволакивают кусок мяса и создают аппетитную нежную корочку.

Чтобы отбивные получились вкусными, важно соблюдать такую очередность: сначала их обваливают в муке, а затем окунают в яйцо. Именно такая последовательность дает лучший результат. Мука прилипает к мясу и впитывает из него влагу. А затем вступает в контакт с яйцом и удерживает его на себе.

Если сделать наоборот, то яичная смесь не будет держаться на отбивных. А мучная неравномерно прилипнет к яйцу, образуя комочки.

При этом важно не только знать, в каком порядке обмакивать отбивные, но и делать это правильно. После обваливания в муке не погружайте мясные кусочки в яйцо сразу, а дайте им отдохнуть пару минут. Если сделать всё быстро, то панировка во время жарки может отвалиться. Но при соблюдении такой хитрости мука сначала впитает влагу из мяса и хорошо к нему прилипнет.

Как жарить отбивные в муке и яйце - подробный рецепт

Соблюдая упомянутые выше тонкости, вы сможете сделать превосходные отбивные с первого раза. Это простое и вкусное блюдо, что готовится на скорую руку и идеально подходит к любому гарниру.

Для приготовления вам понадобятся такие знакомые всем ингредиенты:

пятьсот граммов филе курицы;

три яйца;

пять-шесть ложек муки;

соль, специи и перец по желанию;

четыре столовые ложки подсолнечного масла.

Курицу промойте, удалите с поверхности кусочки жира и хрящей. Нарежьте широкими и тонкими ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра. Отбейте молотком с двух сторон. Чтобы инструмент не пачкался, можно прикрыть мясо целлофаном и бить через него.

Яйца взбейте до однородного состояния вместе с щепоткой соли. В другую емкость всыпьте муку, смешанную со специями и перцем. Перед жаркой разогрейте сковороду с парой ложек масла.

Мы уже разобрались ранее, что сначала в отбивных: мука или яйцо. Поэтому сперва обмакиваем мясные кусочки в мучной смеси с обеих сторон, ждем пару минут, а затем окунаем в яичную. Выкладываем мясо в панировке на горячую поверхность сковороды. Жарим на среднем огне по 3-4 минуты на каждую сторону. Таким образом приготовьте все отбивные, периодически подливая масло.

Готовое блюдо подавайте с овощами, картофельным пюре, рисом или любым другим гарниром на ваше усмотрение. Также к мясу можно предложить томатный или грибной соус.

