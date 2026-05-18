Онкологи просят немедленно прекратить использовать это популярное средство для дома

Многие привыкли считать, что защита от тяжелых заболеваний зависит исключительно от генетики или глобальных решений вроде отказа от курения, но это не так.

Мало какая тема порождает столько тревоги, как защита от рака. Часто может казаться, что наша судьба предопределена: если в семье уже встречалось это заболевание или когда мы слышим в новостях о заболевших молодых людях, мы чувствуем себя беспомощными. Однако онкологи подчеркивают: хотя мы не можем выбирать свои гены, контроль над окружающей средой находится в наших руках.

Риск развития рака формируется не только под влиянием крупных решений в образе жизни (таких как курение), но и из-за мелких повседневных воздействий, которые незаметно суммируются на протяжении многих лет, пишет Egeszsegkalauz. По мнению онколога, доктора Амара Ревари, значительная часть нашей "химической нагрузки" исходит из нашего собственного дома. Речь идет о продуктах, из которых вредные вещества испаряются в воздух, а мы вдыхаем их изо дня в день.

Цель онкологов заключается не в запугивании, а в повышении осознанности. Отказ от одного единственного продукта еще не сотворит чуда, но разумные повседневные решения в итоге суммируются.

Аромат "чистоты" или жидкая химия

Если и существует одна вещь, которую врачи, занимающиеся онкологическими заболеваниями, немедленно изгнали бы из нашего дома, то это освежители воздуха.

Будь то спрей, розеточный ароматизатор или автомобильный парфюм, за запахом лаванды или "свежего хлопка" часто скрываются так называемые летучие органические соединения (ЛОС). Онколог доктор Майкл Дж. Левитт указывает на горькую иронию: мы используем эти средства, чтобы пространство казалось чище, хотя на самом деле загрязняем воздух, которым дышим.

Речь идет о таких веществах, как бензол или формальдегид. Эти соединения не исчезают после распыления; циркулируя в замкнутом пространстве, они могут вступать в реакцию с другими веществами и оказывать долгосрочную нагрузку на наши легкие.

Что скрывается во флаконе

Хотя нет высеченных в камне доказательств того, что один пшик вызывает рак, список ингредиентов вызывает беспокойство:

Терпены : присутствуют даже в "натуральных" ароматах. Сами по себе они могут раздражать дыхательные пути, но при встрече с другими молекулами в воздухе могут превращаться в канцерогенный формальдегид.

: присутствуют даже в "натуральных" ароматах. Сами по себе они могут раздражать дыхательные пути, но при встрече с другими молекулами в воздухе могут превращаться в канцерогенный формальдегид. Фталаты : они отвечают за то, чтобы аромат оставался стойким. Проблема в том, что они могут нарушать работу гормональной системы, и их также связывают с риском развития рака молочной железы.

Как освежить воздух безопасно

Совет онкологов прост: о прошлом воздействии беспокоиться уже нет смысла, а вот наши будущие решения имеют значение. Самый дешевый и здоровый освежитель воздуха – это открытое окно.

Если вы все же хотите наполнить дом ароматом, попробуйте эти натуральные решения:

Проветривание и работа с источником : выносите мусор, держите квартиру сухой для предотвращения плесени – не заглушайте запахи, а устраняйте их причину.

: выносите мусор, держите квартиру сухой для предотвращения плесени – не заглушайте запахи, а устраняйте их причину. Пищевая сода и активированный уголь : эти вещества поглощают неприятные запахи, ничего не выделяя в воздух.

: эти вещества поглощают неприятные запахи, ничего не выделяя в воздух. Кухонные ароматы : прокипяченная в кастрюле апельсиновая цедра, гвоздика или букет живых цветов гораздо дружелюбнее к легким, чем любой химический аэрозоль.

4 дополнительных совета, которые действительно имеют значение

Помимо отказа от освежителей воздуха, онкологи выделили четыре сферы, в которых мы можем сделать для себя больше всего:

Сбалансированный рацион : по мнению доктора Ревари, цель заключается не в идеальности. Потребляйте больше цельных продуктов, фруктов и овощей. Главное – последовательность, а не самоистязание.

: по мнению доктора Ревари, цель заключается не в идеальности. Потребляйте больше цельных продуктов, фруктов и овощей. Главное – последовательность, а не самоистязание. Защита от солнца : риск развития рака кожи суммируется с годами. Используйте солнцезащитный крем и забудьте о солярии – УФ-излучение это не игрушка.

: риск развития рака кожи суммируется с годами. Используйте солнцезащитный крем и забудьте о солярии – УФ-излучение это не игрушка. Жизнь без табачного дыма : идет ли речь о сигаретах или об электронных сигаретах, отказ от курения – самый важный шаг для защиты легких.

: идет ли речь о сигаретах или об электронных сигаретах, отказ от курения – самый важный шаг для защиты легких. Регулярные скрининги : маммография или скрининг рака толстой кишки могут спасти жизнь. Изменения, обнаруженные на ранней стадии, имеют гораздо более высокие шансы на излечение, более того, с помощью скринингов можно вовремя удалить предраковые состояния.

Качество воздуха в помещении - невидимый риск

Помимо вышеперечисленных базовых принципов, стоит обратить внимание на еще несколько менее очевидных, но научно обоснованных факторов.

Исследования последних лет все больше указывают на то, что развитие онкологических заболеваний не сводится к одной единственной причине, а является результатом сложного процесса, формирующегося долгое время. Именно поэтому каждое мелкое, осознанное решение имеет реальное значение.

Одной из таких сфер является качество воздуха в помещении в целом. Не только освежители воздуха, но и, например, соединения, выделяющиеся из мебели, красок и чистящих средств, могут вносить вклад в так называемый "внутренний смог".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также обращает внимание на то, что загрязнение воздуха внутри жилищ представляет собой значительный риск для здоровья во всем мире и связано, помимо прочего, с респираторными и онкологическими заболеваниями. Таким образом, регулярное проветривание не просто улучшает чувство комфорта, но и служит защите нашего здоровья в долгосрочной перспективе.

Вещества, нарушающие гормональную систему, в повседневной жизни

Также все чаще заявляют о так называемых эндокринных разрушителях – химических веществах, нарушающих работу гормональной системы. К ним относятся, например, определенные виды пластика (такие как БПА), ингредиенты косметики или даже упаковочные материалы для пищевых продуктов.

Согласно исследованиям, эти вещества могут вмешиваться в гормональную регуляцию организма, что в долгосрочной перспективе может повысить риск некоторых видов рака – например, рака молочной железы или простаты. Поэтому стоит отдавать предпочтение емкостям из стекла или нержавеющей стали и избегать нагревания пластиковой посуды.

Не все равно, как готовится еда

В контексте питания важно не только то, что мы едим, но и то, как мы готовим пищу. Например, при жарке или приготовлении на гриле при высокой температуре могут образовываться соединения (гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды), которые потенциально обладают канцерогенным действием.

Их количество можно снизить с помощью более щадящих техник приготовления, таких как приготовление на пару или запекание при более низкой температуре.

Движение как реальная защита

Нельзя забывать и о роли физической активности. Регулярное движение не только помогает в контроле веса, но и напрямую способно снизить риск определенных опухолей.

Доказано, что регулярные физические нагрузки снижают, например, вероятность развития рака толстой кишки и молочной железы. Даже 30 минут умеренной активности в день – например, быстрой ходьбы – могут принести измеримую пользу.

Стресс и иммунная система - тонкие взаимосвязи

Управление стрессом – это тоже фактор, о котором долгое время меньше заявляли в контексте профилактики рака, хотя косвенным образом он может оказывать значительное влияние на здоровье.

Хронический стресс может ослаблять иммунную систему, способствовать воспалительным процессам и приводить к неблагоприятным привычкам в образе жизни.

Хотя прямая связь между стрессом и раком не является однозначной, управление стрессом – например, с помощью техник релаксации, налаживания сна или психологической поддержки – выступает важной частью общего сохранения здоровья.

Сон как недооцененный фактор защиты

Стоит отдельно остановиться на значении сна. Недостаточное качество сна и нарушенный циркадный ритм – например, в случае работы в ночные смены – связывают с повышенным риском определенных видов рака.

Международное агентство по изучению рака (IARC), к примеру, классифицировало длительную работу в ночную смену как "вероятно канцерогенную". Это также подтверждает, что регулярный, достаточный по количеству и качеству сон – это не роскошь, а базовая биологическая потребность.

Снижение экологической нагрузки на практике

Наконец, важно упомянуть о повышении осознанности относительно снижения воздействия окружающей среды в повседневной жизни.

Сюда относится, например, избегание пестицидов (по возможности, выбор биопродуктов), обеспечение надлежащего качества питьевой воды или даже снижение шумового и светового загрязнения.

Хотя влияние этих факторов по отдельности может показаться незначительным, в долгосрочной перспективе, суммируясь, они могут составить ощутимую разницу.

