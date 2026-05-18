Словакия нашла альтернативу российскому газу: контракт может быть заключен на 10 лет

Европейский Союз принял решение до 1 ноября 2027 года полностью отказаться от импорта газа из России.

Власти Словакии намерены заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном о поставках природного газа сроком не менее чем на десять лет, заявил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report.

"Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером", – заявил Тараба.

При этом остается открытым вопрос о способе поставки азербайджанского газа в Центральную Европу. Вице-премьер-министр Словакии сообщил, что стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме.

Ранее глава крупнейшего словацкого энергооператора Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Мартин Хуска сообщал, что продолжается поиск новых поставщиков газа в связи с решением о поэтапном прекращении закупок газа в России, принятым Евросоюзом из-за вторжения России в Украину.

Хуска отметил, что ведутся переговоры с азербайджанской компанией SOCAR о долгосрочных поставках газа. Примечательно, что в 2024 году Азербайджан начал поставлять газ в Словакию в рамках пилотного контракта.

Словакия остается одной из немногих стран Европы, которые до сих пор закупают российскую нефть и газ. Нефть она получает по трубопроводу "Дружба", построенному в советское время, в частности по ответвлению от него, пролегающему по территории Украины.

Газ из России поступает в Словакию в обход газотранспортной системы Украины, а именно по газопроводу "Турецкий поток".

Власти Словакии, несмотря на ее членство в ЕС и НАТО, поддерживают связи с Россией и долгое время утверждали, что отказ от российских энергоносителей был бы слишком дорогостоящим для страны.

Украина и Словакия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на четверг, 23 апреля, Словакия начала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В ответ на возобновление поставок Венгрия сняла вето на репарационный кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро. Reuters отмечает, что Венгрия и Словакия продолжают полагаться на поставки российской нефти и газа и пытаются сохранить импорт российских энергоносителей. 27 января 2026 года из-за нападения РФ на Украину был приостановлен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию.

Также мы писали, что Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, требует от премьер-министра Словакии Роберта Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины как минимум до следующих парламентских выборов. Это заявление прозвучало после того, как Фицо заявил, что его страна поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза после разговора с Владимиром Зеленским. Премьер Словакии заявил, что у него и президента Украины есть "разные мнения по некоторым вопросам", но у них также есть "общий интерес в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной".

