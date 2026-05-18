Китай будет покупать у США продовольствие на миллиарды каждый год: рынки бурно отреагировали

Соглашение вызвало резкий рост цен на зерно.

Китай согласился закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 17 миллиардов долларов ежегодно до 2028 года после визита президента США Дональда Трампа в Пекин. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Bloomberg.

Белый дом также сообщил, что Китай возобновил доступ на рынок для американской говядины, восстановив регистрацию на экспорт для более чем 400 предприятий и добавив новые позиции в список. Предыдущие обязательства по закупке Пекином американской сои с конца 2025 года не входят в новое соглашение и продолжают действовать отдельно.

В результате сегодня фьючерсы на кукурузу подорожали на 3,8% – это самый большой внутридневной рост за последние шесть месяцев. Цены на пшеницу поднялись на 3,1%. Стоимость сои и хлопка также выросла.

Китай является одним из крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции в мире, и эти изменения свидетельствуют о развороте тенденции по сравнению с прошлой неделей, когда цены на сельскохозяйственные культуры резко упали из-за отсутствия конкретных деталей относительно закупок аграрной продукции во время саммита Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Что предшествовало соглашению

Китай в целом является крупнейшим импортером американской сои, однако воздерживался от закупок на протяжении большей части 2025 года на фоне общего торгового конфликта между двумя государствами. Ситуация изменилась, когда стороны заключили перемирие во время октябрьского саммита между Трампом и Си в Южной Корее.

В последующие месяцы Китай выполнил первоначальное обещание о закупке 12 миллионов тонн сои, а Белый дом заявил, что страна согласилась покупать не менее 25 миллионов тонн ежегодно до 2028 года – цифра, которую Пекин никогда не подтверждал.

Возобновление китайского импорта американской кукурузы положит конец почти двухлетнему затишью в крупных закупках, как показывают данные Министерства сельского хозяйства США. Хотя показатели все еще значительно ниже прошлых пиковых значений, импорт кукурузы в Китай из всех источников за период до апреля вырос более чем на 80% по сравнению с прошлым годом. Сильные дожди на севере КНР в прошлом году нарушили уборку урожая и привели к его недобору.

Китайские покупатели вернулись к закупкам американской пшеницы после саммита Трампа и Си в 2025 году, но объемы закупок остаются на ограниченном уровне. Продажи сорго держатся на стабильном уровне.

В то же время трейдеры надеялись, что на последнем саммите будет заключено всеобъемлющее соглашение, и учли в своих ценах более значительный результат, чем тот, о котором сообщила администрация США.

Данные, опубликованные в понедельник, также указывают на замедление экономического роста Китая, что может негативно сказаться на спросе на сельскохозяйственную продукцию. Рынки пострадали из-за скачков цен на топливо и удобрения, вызванных войной на Ближнем Востоке, что повышает затраты для производителей во всем мире.

Глобальный продовольственный рынок – последние новости

Если война президента США Дональда Трампа в Иране не завершится до середины лета, то уже осенью удобрения могут значительно подорожать или просто исчезнуть из продажи. Поэтому сельскохозяйственная продукция также будет расти в цене по всему миру.

По предварительным оценкам, в этом году Украина соберет урожай на уровне прошлого года. Данного объема должно хватить и для обеспечения внутренних потребностей, и для поддержания экспортных направлений.

