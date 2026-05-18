ЕС планирует сократить квоты на импорт стали почти вдвое: Украина может потерять более €1 млрд экспорта, – Financial Times

Украинские производители и чиновники заявили, что планы Евросоюза сократить квоты на импорт стали на 47% могут нанести серьезный удар по экономике Украины и лишить страну критически важных экспортных доходов во время войны с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

Европейский Союз объявил, что с 1 июля сократит квоты на импорт стали почти наполовину, а на объемы, превышающие установленный лимит, будет действовать пошлина в размере 50%. Решение объясняют глобальным избытком производственных мощностей и резким ростом импорта стали, что уже привело к потере десятков тысяч рабочих мест в европейской металлургии.

Впрочем, украинские производители предупреждают: новые ограничения могут фактически закрыть для них европейский рынок. "Они полностью уничтожат любую возможность для украинских компаний поставлять продукцию на европейский рынок", – заявил руководитель офиса CEO "Метинвеста" Александр Водовиз. По его словам, компания, которая обеспечивает более половины украинского экспорта стали в ЕС, не видит реальных альтернатив европейскому рынку.

По правилам ВТО, новые ограничения будут распространяться на всех торговых партнеров ЕС, включая Украину, несмотря на действие соглашения о свободной торговле между Киевом и Брюсселем. Украинские чиновники также отмечают, что новые квоты противоречат действующему торговому соглашению между Украиной и ЕС, которое не предусматривает таможенных ограничений.

Европейская комиссия в настоящее время ведет переговоры с Украиной и еще около 20 странами по поводу распределения новых квот. По данным FT, во время предварительных переговоров в Женеве Еврокомиссия предложила для Украины беспошлинную квоту в 713 тыс. тонн стали. Для сравнения: в 2025 году Украина экспортировала в ЕС 2,65 млн тонн металлопродукции, а сам Евросоюз оставался главным рынком сбыта украинской стали.

Украинская сторона предупреждает, что такое сокращение – примерно на 70% по сравнению с прошлым годом – может стоить стране до €1 млрд экспортной выручки в условиях, когда Россия усиливает атаки на украинскую инфраструктуру и промышленность.

В Еврокомиссии заявили, что "будут учитывать сложную ситуацию Украины" и пообещали отдельную квоту для украинских поставщиков, хотя и "на более низком уровне, чем в предыдущие годы".

Представитель "Метинвеста" также отметил, что украинские металлурги фактически не имеют возможности быстро переориентироваться на другие рынки. "Мы смотрим на разные рынки, но там присутствуют россияне и Турция. У них электроэнергия в десять раз дешевле, их не обстреливают и не бомбят ежедневно. Мы не видим возможности конкурировать с ними на их ключевых рынках. Нашим основным рынком всегда была Европа", – пояснил он.

В то же время в Европарламенте уже раздаются призывы предоставить Украине особый режим. Евродепутат Карин Карлсбро, курирующая это досье, заявила, что Украина должна получить "особое отношение" как страна-кандидат в ЕС, находящаяся в исключительной ситуации с безопасностью. "У нас очень высокие ожидания, что Еврокомиссия учтет это", – подчеркнула она.

