Паутинный клещ и тля на перце - одни из самых распространенных вредителей, с которыми сталкиваются огородники в течение сезона.

Перец - культура не слишком капризная, но одиночество ей не на пользу. Правильные соседи на грядке защитят растение от тли, паутинного клеща и других вредителей без "химии" и помогут собрать щедрый урожай.

Что можно посадить рядом с перцем - разбираемся вместе.

Что посадить рядом с перцем сладким от тли, паутинного клеща и других вредителей

Многие огородники ищут народные способы борьбы с тлей и другими вредителями. Один из самых простых - правильно подобрать соседей для перца на грядке, пишет издание Newsweek.

Главное условие: растения-компаньоны должны подходить перцу по условиям выращивания.

Цветы - первые помощники перца на грядке. Они не только украшают огород, но и привлекают опылителей и отпугивают вредителей.

Мини-подсолнухи, бархатцы, космея, цинния и календула - лучшие цветы-соседи для перца. Все они сложноцветные: сердцевина каждого цветка состоит из множества мелких цветочков, которые обожают опылители - те могут насытиться, не покидая одного растения.

Календула - в списке того, что посадить от тли. Это растение работает как ловушка: притягивает тлю на себя и не дает поселиться на перце.

Бархатцы вырабатывают пиретрин - вещество, которое отпугивает молей, откладывающих яйца табачной совки. Уже только за это их стоит сажать рядом с перцем всегда.

Также хорошими соседями станут сальвия, ангелония и алиссум.

Ароматные травы - настоящий щит от вредителей. Их запах действует как естественный репеллент.

Попробуйте лаванду , если не знаете что посадить от паутинного клеща, она также отгоняет белокрылку.

Базилик - отпугивает трипсов.

Розмарин, шалфей, тимьян, орегано - их сильный аромат отпугивает широкий спектр вредителей

Овощи-соседи решают сразу две задачи: заполняют пустые места и улучшают условия роста для перца.

Голая земля рядом с перцем недопустима - заполните ее низкорослыми листовыми овощами. В теплую погоду хорошо растут руккола, мизуна и листовая горчица. Мангольд и кейл (листовая капуста) переносят жару и тоже отлично уживаются с перцем. У основания кустов можно посадить стручковую фасоль - она улучшает состояние почвы.

