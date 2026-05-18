При высадке рассады помидоров опытные огородники всегда что-то да кладут в лунки. Говорят, если сразу дать растению правильную "подкормку", кусты будут крепкими, а урожай - щедрым. Рассказываем, какие хитрости используют при посадке томатов - что положить в лунку, чтобы рассада быстрее прижилась и пошла в рост.
Многие огородники, высаживая рассаду томатов на грядку, готовят лунку - говорят, что от этого зависит, насколько крепкими будут кусты и каким получится урожай. В первую очередь отдают предпочтение домашним удобрениям - при этом советуют соблюдать баланс: слишком большое количество удобрений может навредить растениям. Вот что кладут.
- Перегной или компост - хорошо перепревшую органику вносят по большой горсти на лунку, тщательно перемешивая с землей. Особенно полезной такая добавка будет на суглинистых почвах, где нужно улучшить структуру и рыхлость.
- Зола - это сточник калия, кальция и микроэлементов, ее добавляют примерно по 1 ст. л. на лунку, обязательно смешивая с землей.
Зола помогает снизить риск грибковых заболеваний и немного раскисляет почву. Однако при регулярном внесении золы вместе с кальциевой селитрой может возникнуть защелачивание грунта - это неблагоприятно для растений, поэтому важно учитывать уровень pH почвы.
- Яичная скорлупа (только в порошке, крупными кусками она просто лежит в почве годами) - около 2 ч. л. на лунку. Считается дополнительным источником кальция и иногда используется как защита от медведки.
- Луковая шелуха - добавляют по горсти для отпугивания вредителей и укрепления иммунитета растений.
- Крапива (измельченная) - около 1 ст. л. на лунку, дает азот и полезные микроэлементы.
- Мелкая рыба, хвосты, кости - используют в сухом или измельченном виде, кладут примерно 1 ст. л. на лунку.
Закапывают как можно глубже, чтобы избежать неприятного запаха. Это источник фосфора и кальция.
Из перечисленных компонентов можно также составлять простые смеси:
- 200 г перегноя или компоста + 1 ст. л. суперфосфата + 2 ч. л. яичной скорлупы;
- 200 г перегноя или компоста + 1 ст. л. золы + горсть луковой шелухи + 1 ст. л. измельчённых рыбных отходов;
- 200 г компоста или перегноя + 1 ст. л. нитрофоски + 1 ст. л. золы + 1 ст. л. костной муки.
Важно: суперфосфат и золу нельзя смешивать в одной лунке, как и простые азотные удобрения с золой. Также нельзя допускать прямого контакта корней с удобрениями - все добавки нужно обязательно перемешать с землей.
Какие удобрения нужно вносить при посадке помидоров - варианты из магазина
При высадке томатов быстро восстановить корневую систему и начать активный рост помогает фосфор - именно он отвечает за развитие корней. Фосфорные удобрения - это основа при посадке, они помогают кусту быстрее укорениться и начать работать с питанием.
Что можно использовать:
- суперфосфат - самый простой вариант, его кладут примерно 1 ст. л. без горки на лунку, обязательно перемешивают с землей;
- комплексные минеральные удобрения с фосфором (например, нитрофоску) - около 1 ст. л. без горки на лунку;
- специализированные удобрения для овощей с повышенным содержанием фосфора - в дозировке по инструкции.
Важно: нельзя вносить азотные удобрения в чистом виде. Они быстро растворяются и при поливе могут образовывать слишком концентрированный раствор вокруг гранул, что приводит к ожогу корней.
Кроме этого, чтобы снизить риск заболеваний, примерно за неделю до высадки грядку можно пролить раствором "Фитоспорин" - он заселяет почву полезными бактериями (сенной палочкой), которые подавляют развитие патогенов и помогают растениям лучше стартовать.
