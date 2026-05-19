Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, – глава МИД Литвы

Будрис подчеркнул, что Россия превратила Калининградскую область в мощный военный плацдарм с системами ПВО и ракетными комплексами.

Россия должна опасаться ответа НАТО, а не считать Калининград гарантией собственной безопасности, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью NZZ.

Россия превратила Калининградскую область в мощный военный плацдарм с системами ПВО и ракетными комплексами. Однако Будрис считает, что у НАТО есть ресурсы, чтобы не допустить использования этого потенциала против стран Альянса.

"Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде", – заявил он.

Видео дня

Отмечается, что речь идет именно о факторе сдерживания, который должен заставить Россию отказаться от агрессивных действий против стран Альянса.

"В случае необходимости у НАТО есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там", – подчеркнул Будрис.

Глава МИД Литвы предупредил, что Европа не должна недооценивать риски возможного конфликта с Россией. Он считает, что в случае провала системы сдерживания последствия войны ощутят на себе не только страны восточного фланга НАТО, но и вся Европа.

"Представление, что конфликт с Москвой коснется только непосредственных соседей России, является опасной ошибкой. Это часть российской пропаганды. Если линия фронта провалится, все рухнет – ЕС, экономика, социальный строй", – предупреждает Будрис.

По мнению министра иностранных дел Литвы, странам Европы нужно будет усиливать собственную обороноспособность и пересматривать подходы к безопасности, если роль США в защите Европы уменьшится.

Угроза со стороны РФ для НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно совместных ядерных учений России и Беларуси говорится, что это является беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. В ведомстве отмечают, что Россия превращает Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО. Добавляется, что Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерного оружия в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. В МИД Украины подчеркивают, что эти действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия.

Также мы писали, что экс-советник правительства Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр не исключает, что Россия может атаковать одну из балтийских или скандинавских стран. Пояр отметил, что сначала всегда смотрят на самые слабые звенья, а страны Балтии имеют определенную географическую уязвимость и являются относительно небольшими государствами. В то же время Пояр подчеркнул, что они достаточно хорошо подготовлены. Бывший советник правительства Чехии по национальной безопасности заметил, что некоторые государства могут восприниматься РФ как более легкая цель, например, Болгария. Это связано с тем, по мнению Пояра, что она является членом НАТО, но тратит на оборону значительно меньше средств, чем страны Балтии.

Вас также могут заинтересовать новости: