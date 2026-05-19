Китайские ученые смоделировали то, что физики считают 'концом' Вселенной

Физики считают, что в космосе существует крошечный пузырь, который может расшириться и уничтожить все на своем пути. Этот гипотетический квантовый сценарий называют "распадом ложного вакуума", и на протяжении почти полувека он остается одной из самых тревожных идей в теоретической физике.

Как пишет South China Morning Post, ученые из Университета Цинхуа заявляют, что им удалось воссоздать основной механизм этого явления. В этом им помог программируемый квантовый симулятор.

В ходе эксперимента ученые смоделировали, как метастабильный "распад ложного вакуума" может проникать в состояние истинного вакуума с более низкой энергией посредством исключительно квантовых эффектов, вызывая образование и расширение разрушительных вакуумных пузырей.

По словам физиков, это исследование не предполагает, что мир вот-вот рухнет. Напротив, они заявляют, что их выводы обеспечивают редкий экспериментальный мост между абстрактной квантовой теорией поля и управляемой квантовой материей.

Физик-теоретик Ван Сяо, который является автором исследования, рассказал, что команда наблюдала зарождение и расширение пузырей истинного вакуума.

В издании напомнили, что гипотеза "распада ложного вакуума" впервые была сформулирована в 1970-х годах физиком Сиднеем Коулманом. Она подразумевает, что квантовые флуктуации могут однажды вызвать взрыв, сравнимый по мощности с ядерной бомбой, масштабом со Вселенную.

Команда ученых из Университета Цинхуа построила одномерное кольцо высоковозбужденных атомов рубидия-87 в состоянии Ридберга. Атомы естественным образом сформировали два вырожденных антиферромагнитных состояния. Затем исследователи использовали лазеры с индивидуальной адресацией, чтобы повысить энергию одного из состояний, превратив его в искусственный "ложный вакуум", в то время как другое стало истинным вакуумом.

В издании добавили, что лазеры глобального возбуждения ввели квантовые флуктуации, которые привели к распаду системы из состояния ложного вакуума в истинное. По некоторым оценкам, время такого распада составляет более одного квадриллиарда (10 в 105-й степени) лет.

Ван Сяо подчеркнул, что исследование его команды не дает ответа на вопрос, действительно ли вселенная существует в "ложном вакууме". Также их работа не определяет фактическое время распада.

