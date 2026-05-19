Иран готов передать обогащенный уран, но не США: СМИ узнали подробности нового предложения

Кроме того, Тегеран согласен отказаться от требований компенсации за американо-израильские удары в обмен на экономические уступки со стороны США.

Иран передал через Пакистан американской стороне новое предложение о длительном перемирии. В частности, Тегеран готов передать высокообогащенный уран России, а не США, как этого требует Вашингтон, сообщает Al-Arabiya.

Издание, ссылаясь на утечки из документов, сообщило, что Иран готов пойти на длительное замораживание своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации. Одним из условий должна стать передача России около 400 кг обогащенного урана.

Также Тегеран согласен отказаться от требований компенсации за американо-израильские удары в обмен на экономические уступки со стороны США.

Видео дня

В статье говорится, что Иран требует "долгосрочного многоэтапного перемирия", а также такой политической формулировки, которая позволила бы Тегерану "сохранить лицо".

Кроме того, власти Ирана требуют отделить решение об открытии Ормузского пролива от ядерного вопроса. Тегеран настаивает на том, чтобы и в дальнейшем в случае каких-либо конфликтов вокруг Ормузского пролива роль посредников выполняли Пакистан и Оман.

Иранское агентство Tasnim сообщает со ссылкой на источник в Тегеране, что США согласились отменить санкции в отношении иранской нефти на время переговоров.

По данным, Вашингтон все-таки разрешил Ирану ограниченную мирную ядерную деятельность под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и согласился разморозить четверть заблокированных иранских активов "в соответствии с поэтапным графиком".

Однако издание добавляет, что Тегеран отклонил оба компромиссных предложения. Источник Reuters сообщает, что "обе страны продолжают постоянно менять свои условия".

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что источники рассказали CNN, что президент США Дональд Трамп все больше теряет терпение в мирных переговорах с Ираном. В частности, президент США недоволен длительным закрытием Ормузского пролива и его влиянием на мировые цены на нефть. Добавляется, что Пентагон уже подготовил план нанесения новых ударов. Глава Белого дома в воскресенье, 17 мая, написал в соцсети, что "для Ирана время истекает, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется". Трамп подчеркнул, что "каждая минута на счету".

Также мы писали, что власти Саудовской Аравии предложили союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций по вопросу региональной безопасности после войны. Источники FT сообщили, что в качестве подходящей модели рассматриваются Хельсинкские соглашения, которые смогли снизить напряженность в Европе во времена холодной войны. По мнению одного из арабских дипломатов, такой пакт был бы принят большинством арабских стран, а также самим Ираном. Идею Саудовской Аравии уже поддержали многие европейские правительства и призвали другие страны Персидского залива одобрить ее.

Вас также могут заинтересовать новости: