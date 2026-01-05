В Сербии собираются возобновить работу подсанкционного завода 'Газпрома', - Reuters

Президент Сербии рассказал журналистам, что как только будет получена временная лицензия, нефтеперерабатывающий завод, частью акций которого владеет "Газпром", сможет возобновить работу.

Сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий России и находящийся под санкциями США, может возобновить работу 17 или 18 января после того, как будет получена временная лицензия, заявил в воскресенье,4 января, президент страны Александр Вучич, сообщает Reuters.

Издание отметило, что в среду Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США предоставило NIS временную лицензию на деятельность до 23 января, что позволит ему возобновить производство после 36-дневного перерыва.

В публикации добавляется, что США дали компании NIS, которая владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии, время до 24 марта для проведения переговоров о продаже доли российских владельцев.

"Я ожидаю, что первые 85 000 тонн сырой нефти прибудут до 15 января... и что нефтеперерабатывающий завод начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется 25 или 26 января", - поделился президент Сербии с журналистами 4 января в Белграде.

По данным, которые приводит издание, российская компания "Газпром" владеет 11,3% акций NIS, а его нефтяное подразделение "Газпром нефть" (SIBN.MM), находящееся под санкциями, имеет 44,9%. Кроме этого, правительство Сербии владеет 29,9%, а остальные акции принадлежат мелким акционерам и сотрудникам.

Примечательно, что правительство Сербии заявило о ведении переговоров о продаже акций между российскими владельцами NIS и венгерской компанией MOL.

Издание напомнило, что в октябре 2025 года США ввели санкции против NIS в рамках более широких мер против энергетического сектора России, после того как с начала прошлого года предоставили ряд льгот.

В статье указывается, что из-за санкций были прекращены поставки нефти через хорватский нефтепровод JANAF (JANF.ZA), что привело к закрытию нефтеперерабатывающего завода NIS в северном городе Панчево.

Добавляется, что недавно компания JANAF сообщила, что также получила лицензию, которая позволяет ей экспортировать нефть в NIS.

Экспорт российского газа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным издания Bloomberg, завод, занимающийся производством сжиженного газа в Ленинградской области России, осуществил первую после введения американских санкций поставку в Китай. Судно с "голубым топливом", которое принадлежит "Газпрому", 8 декабря 2025 года прибыло в терминал Бэйхай на юге Китая. Журналисты поделились, что это будет 19-я поставка СПГ в Китай с российского завода, внесенного в черный список.

Также мы писали, что российское издание Forbes сообщало, что российский "Газпром" стал лидером среди главных должников. На конец 2024 года компания имела чистый долг на сумму 6,047 триллиона рублей, а на середину 2025 года он составлял 5,79 триллиона рублей. Добавляется, что на выплату процентов по кредитам компания потратила 715,4 миллиарда рублей, что на 81% больше 2023 года.

