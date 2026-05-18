'Дроны кардинально изменили характер ведения войн': в BBC рассказали о ситуации на фронте

Даже в эпоху роботов и дистанционно управляемого оружия старое военное правило остается актуальным.

Территория вблизи Константиновки в настоящее время является одной из самых опасных горячих точек, и украинские военные признают, что российские войска достигли ее окрестностей, сообщает BBC.

Издание рассказало, что пехотинец, известный под псевдонимом Кения, два дня шел пешком 11 км, чтобы вернуться к своей бригаде, избегая мин и прячась от дронов, чтобы выбраться оттуда.

"Если этот город, имеющий большое стратегическое значение, падет, Москва сможет наступать на последние укрепленные позиции Украины в Донбассе – Краматорск и Славянск – с севера, востока и юга", – поясняется в статье.

Отмечается, что глава Кремля Владимир Путин считает захват Донбасса "приоритетной целью" России, а украинская разведка утверждает, что он хочет достичь этого в текущем году. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кремль планирует еще одно крупное наступление летом.

Однако, отмечает издание, в последнее время российская кампания в этом регионе зашла в тупик.

По данным украинского мониторингового сайта DeepState, в апреле Москва захватила на Донбассе вдвое меньше территории, чем в марте, и лишь шестую часть от того, что было захвачено в декабре 2025 года.

В публикации указывается, что задачей украинского военного с позывным Кения было удерживать позиции и следить за любыми движениями снаружи. Он и его товарищ должны были вступать в бой только в том случае, если российские войска попытаются наступать на них.

По его словам, большинство боевых действий выполняли дроны, и это оружие кардинально изменило характер ведения войн.

Издание сообщило, что Кения и его бригада переживают то, что кажется парадоксом современной войны. По мере того, как машины все больше заменяют людей на передовой, роль войск в захвате или обороне территории становится все больше.

"Прошли те времена, когда колонны танков и волны солдат штурмовали позиции врага. Вместо этого, штурмы часто осуществляют двое-трое солдат, которые идут по полю или едут на мотоциклах, иногда даже верхом на лошадях или на велосипедах", – говорится в статье.

Добавляется, что для того, чтобы выжить в "килзоне", широкой и безлюдной местности, где господствуют дроны, выслеживающие все, что движется, скорость стала важнее брони.

Издание объясняет, что это серая зона вдоль линии фронта, находящаяся в зоне действия дронов, которыми дистанционно управляют обе стороны.

"Каждый раз, когда нам приходилось выходить из своих позиций, мы молились, чтобы вернуться живыми. Ночью нам приходилось надевать маскировочные накидки против дронов, чтобы защититься от тепловизоров, но они действовали не более 20 минут", – рассказал Кения.

Даже в эпоху роботов и дистанционно управляемого оружия старое военное правило остается актуальным: без живой силы на земле армия не может удерживать территорию.

Издание рассказало, что именно поэтому Украина держит таких солдат, как Кения, в небольших окопах и блиндажах в зоне боевых действий, где они могут только оставаться на месте и удерживать эту территорию.

Их самый большой страх – быть обнаруженными россиянами. Именно это случилось с Хани, который провел 122 дня на фронте. Он приехал в Украину как палестинский студент в 1990-х годах и остался здесь. Российские дроны и артиллерия превратили его позицию в руины.

Когда россияне попытались проникнуть в подвал, он и его сослуживцы открыли огонь, тем самым раскрыв свои позиции.

"Как только они узнали, что мы там, сначала они сбросили взрывчатку с дронов, а затем на нас напали дроны-камикадзе", – вспоминает военный.

По его словам, беспилотник, прикрепленный к оптоволоконным кабелям, смог пролететь внутрь подвала, но у входа запутался в собственных проводах и начал крутиться. Хани выстрелил в барабан с кабелем, и дрон потерял связь с пилотом, который им управлял.

В этот момент двое российских солдат штурмовали его позицию:

"Они взорвали противотанковые мины снаружи и уничтожили вход, засыпав его обломками. Они думали, что мы погибли".

Издание отметило, что украинским военным удалось выжить благодаря потайному выходу, который выкопали на всякий случай.

Все пути снабжения в зоне боевых действий на Донбассе сейчас перекрыты, поэтому продовольствие и боеприпасы на передовые позиции доставляют с помощью беспилотников. Но даже они не являются надежными: их часто уничтожают или они выходят из строя, поэтому снабжение происходит с перебоями.

Кения рассказал, что его скудные запасы еды часто съедали мыши:

"Они грызут все, кроме металла. Из-за мышей нам приходилось быстро съедать все продукты, кроме консервов, иначе мыши уничтожили бы их все".

Украинские военные заявляют, что российские войска перегруппировываются вдоль линии фронта в преддверии возможного летнего наступления. Чтобы противодействовать этому, украинцы заявляют, что усилили атаки на российские военные логистические объекты и маршруты снабжения.

Вероятно, что это также могло замедлить продвижение российских войск. По данным американского Института исследований войны, в прошлом месяце Москва потеряла на территории Украины больше, чем смогла завоевать.

Однако, как говорится в публикации, именно на рядовых бойцов, находящихся на передовой в зоне боевых действий, ложится самая тяжелая задача – удержать украинскую территорию. Без них, по словам Хани, линия фронта падет.

Ранее УНИАН сообщал, что журналист Оуэн Меттьюз в колонке The Telegraph утверждает, что в Кремле все активнее готовятся к возможному завершению войны против Украины. Однако российский президент до сих пор не демонстрирует четкого плана выхода из конфликта. Меттьюз пишет, что, несмотря на удары украинских дронов по Москве и нарастание внутреннего недовольства, система власти в РФ остается фактически парализованной страхом перед возможным крахом режима. Журналист отмечает, что Украина уже способна наносить удары по наиболее защищенным районам России, а потенциал таких атак будет только расти.

Также мы писали, что глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин считает, что у главы Кремля мало хороших вариантов в Украине, поскольку его вооруженные силы не могут существенно продвинуться на поле боя. Розин добавляет, что западные санкции истощают его ресурсы. Он рассказал, что Россия "теряет больше людей, чем набирает на пятом году своей полномасштабной войны", а всеобщая мобилизация будет крайне непопулярной и потенциально подорвет стабильность. Глава разведки Эстонии отметил, что трудно сказать, что Путин думает по этому поводу, но "все эти факторы начинают влиять на его решения".

