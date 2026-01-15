Сербия разрешила шпионам Путина тестировать на собаках 'звуковые пушки', - Politico

Министерство сельского хозяйства Сербии заявило, что не получало никаких запросов на согласование экспериментов на животных и, соответственно, не выдавало разрешений.

Сербские спецслужбы в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ) тестировали так называемые звуковые пушки на собаках. Об этом свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось издание Politico.

Авторы статьи отмечают, что документы подтверждают: администрация президента Сербии Александара Вучича проводила эксперименты с мощными громкоговорителями, известными как звуковые пушки, примерно через две недели после масштабной антиправительственной акции в Белграде. Тогда протест был сорван внезапным громким звуком, который участники описывали как парализующий звуковой удар.

"Совместные испытания звукового оружия на животных демонстрируют глубину сотрудничества между Россией - одним из самых агрессивных оппонентов ЕС - и Сербией, страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, где власти сейчас находятся под серьезным давлением", - пишет Politico.

Речь идет об устройствах LRAD (Long-Range Acoustic Devices), которые официально позиционируются как средства для дальней связи. В то же время при использовании на близком расстоянии они могут вызывать повреждение слуха, а также головную боль, головокружение и тошноту.

Отмечается, что Сербия переживает самую большую волну протестов за последние десятилетия. Более года десятки, а иногда и сотни тысяч людей выходят на улицы по всей стране, выражая все более глубокое недовольство правительством. В частности, 15 марта 2025 года, во время одной из крупнейших акций протеста, на главном проспекте Белграда раздался резкий, оглушительный звук. Люди инстинктивно бросились прятаться. Видео с разных ракурсов зафиксировало, как волна паники прокатилась по толпе. Протестующие, которые обратились в больницы, жаловались на тошноту, рвоту, головную боль и головокружение. Некоторые сравнивали звук с приближением "колонны мотоциклов" или "локомотива".

Сначала Вучич отверг обвинения, а затем пообещал "полное расследование в течение 48 часов" и наказание тех, кто распространяет "грубые выдумки и ложь". Министр внутренних дел Ивица Дачич также опроверг любые нарушения, заявив, что Сербия "не применяла никаких незаконных средств, в частности так называемых звуковых пушек".

Через месяц после протеста сербская спецслужба БИА обнародовала отчет, подготовленный по заказу ФСБ РФ. В нем утверждалось, что устройства с высоким уровнем децибел "не использовались во время протестов" и что не было массового "психологического, морального или физического воздействия на людей".

Эксперименты на животных

Как следует из документов, отмечают авторы Politico, испытания на животных стали частью послепротестного расследования. Целью было выяснить, соответствуют ли симптомы, описанные протестующими, воздействию звуковых пушек, наличие которых у полиции сербские чиновники ранее признавали.

Примерно через две недели после протеста сербские и российские специалисты собрали группу собак на полигоне БИА, чтобы оценить "воздействие излучателей на биологические объекты". Собаки были выбраны из-за "высокой чувствительности к акустическим воздействиям".

Животных подвергали воздействию двух моделей LRAD - 100X MAG-HS и 450XL, произведенных американской компанией Genasys, - на расстояниях 200, 150, 100, 50 и 25 м. Согласно техническим характеристикам, эти устройства могут издавать звук до 150 децибел - примерно как реактивный двигатель во время взлета.

Документы также указывают, что испытания могли проводиться без обязательных разрешений. Министерство сельского хозяйства Сербии заявило, что не получало никаких запросов на согласование экспериментов на животных и, соответственно, не выдавало разрешений.

Сербский правозащитный юрист Данило Чурчич отметил, что действия в отношении собак подпадают под определение экспериментов или жестокого обращения, запрещенных законом о защите животных. Закон прямо запрещает использовать животных для испытаний оружия и военного оборудования.

Оппозиционный политик Радомир Лазович назвал тесты "частью кампании Александара Вучича по сокрытию применения звуковых пушек против собственных граждан".

"Тысячи людей на себе ощутили массированное воздействие этого звукового оружия в прошлом году", - заявил он.

В своем отчете об экспериментах российское ФСБ, впрочем, настаивает, что во время подачи сигналов собаки якобы "не испытывали дискомфорта", а через три дня после тестов в состоянии животных отклонений якобы не обнаружено.

Российское вооружение в Сербии

Напомним, на вооружении сербской армии заметили российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4". Установки показали на параде в Белграде, что стало первым официальным подтверждением того, что РФ продала Сербии эти комплексы, несмотря на западные санкции. Не исключено, что в перевозке вооружения РФ могли помочь третьи страны.

