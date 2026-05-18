Меркель может вновь начать говорить с Россией о завершении войны в Украине, - Politico

В ЕС выбирают переговорщика для участия в мирных переговорах между Россией и Украиной.

В Европе идут консультации о назначении переговорщика для участия в мирных переговорах между Украиной и Россией вместо американцев. И одним из вероятных кандидатов называется экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом говорится в подкасте обозревателя Politico Ника Винокура, который специализируется на европейской международной политике.

Автор называет утверждение кандидатуры переломным моментом для Европы, поскольку это будет обозначать их второй крупный шаг в поддержке Украины после дистанцирования США от финансирования и дипломатического урегулирования войны.

Автор называет несколько кандидатур, которые могли бы возглавить переговорный процесс с европейской стороны. Отмечая, что скорее всего это будет именно одна кандидатура, а не консультационный совет.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин предложил на эту роль бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Однако это предложение отклонили.

Очевидным кандидатом от ЕС могла бы стать глава европейской дипломатии Кая Каллас. Более того, она называла себя вероятным претендентом. Однако "три дипломата ЕС предупредили, что жесткая антироссийская позиция Каллас вызовет быстрый отказ Путина". "Она сама исключила себя из числа кандидатов", – сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

По поводу других кандидатур идут дебаты. Обсуждается участие в переговорах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Автор напомнил, что она "свободна и имела опыт прямых переговоров как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным".

"Тем не менее, многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества являются достаточным основанием для ее дисквалификации", - говорится в статье.

Также опыт посредничества есть у президента Финляндии Александера Стубба, и ранее он выражал заинтересованность в этом вопросе. Но ему, считает автор, потребуется широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО "может снизить его привлекательность в Москве".

Третим кандидатом называется бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который "пользуется широким уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю". Но публичных сигналов о том, что Драги, ориентированный на экономику, хочет занять этот пост, не поступало.

Также автор указал на такие фигуры, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - на случай, если на должность переговорщика будет рассматриваться не выходец из ЕС. В пользу Джайшанкар говорит то, что он поддерживает отношения с обеими сторонами.

Напомним, что США по-прежнему готовы содействовать дипломатическому завершению войны России против Украины, однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что импульс переговоров утрачен.

О продолжении дипломатической линии высказался также президент Финляндии Александер Стубб. Он считает, что для завершения войны иногда необходимо вести неудобные разговоры. Однако возможные переговоры с Россией нужно начинать тогда, когда Украина находится в сильной позиции.

