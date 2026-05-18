Православный праздник сегодня в народе называют также Оберег нивы.

Церковный праздник 19 мая согласно новому календарю Православной церкви Украины - день памяти преподобного Иоанна Готфского, святого, которого почитают за твердость веры и преданность христианству.

В народе этот день называют Иван Долгий или Оберег нивы - это день, когда заботились о будущем урожае и внимательно следили за приметами.

Что можно и чего нельзя делать 19 мая, о чем молятся святому и какой церковный праздник отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

19 мая церковь чтит память преподобного Иоанна Готфского - епископа, который жил в VIII веке на территории средневекового Крыма и прославился защитой иконопочитания.

Святой Иоанн родился в Тавроскифии - так раньше называли Крым. С детства его воспитывали в вере, а позже он принял монашество. В 754 году Иоанна избрали епископом Готфии, и большую часть жизни он посвятил борьбе за почитание святых икон во времена церковных споров.

Святого похоронили в монастыре Парфенит возле горы Аю-Даг в Крыму. Считается, что еще при жизни он построил там храм апостолов Петра и Павла. По преданию, в эти места и сегодня приезжают люди с тяжелыми болезнями, надеясь получить исцеление.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - по юлианскому календарю 19 мая вспоминают преподобного Иова Почаевского.

О чем молиться в этот день

В молитвах к святому Иоанну Готфскому просят о здоровье, исцелении от тяжелых болезней, защите семьи и душевном спокойствии.

Считается, что святой помогает пережить трудные времена и укрепляет веру.

Также к нему обращаются люди, которые столкнулись с серьезными испытаниями - болезнью, потерей близких или душевным смятением.

Иван Долгий - обычаи и народные приметы 19 мая

В народном календаре этот день называют Иван Долгий или Оберег нивы. В старину с раннего утра люди выходили в поле и просили природу уберечь посевы от суховеев, сильного ветра и засухи.

Считается, что именно на Ивана Долгого лучше всего сажать огурцы - по приметам, тогда они вырастают хрустящими и без горечи. Также в этот день продолжают работать в огороде и стараются не лениться: наши предки верили, что труд в это время привлекает достаток и благополучие в дом.

Хозяйки в старину в этот день пекли пироги и угощали ими близких, соседей, путников и бедняков - считалось, что щедрость в этот день помогает сохранить мир и достаток в семье.

Что нельзя делать 19 мая

В этот день следует избегать ссор, грубых слов, сплетен, зависти и жадности. В числе того, что нельзя делать православным - лень, обиды на окружающих и жестокое обращение с животными.

В народе с этим днем также связано немало запретов:

на Ивана Долгого нельзя унывать, жаловаться на жизнь - все лето пройдет в тревогах и неудачах;

не советуют давать или брать в долг хлеб и соль, чтобы не отдать вместе с ними достаток и семейное благополучие;

плохой приметой считается выбрасывать остатки еды - их лучше отдать животным;

не рекомендуется стричь волосы или ногти - по поверьям, это может привести к финансовым трудностям и неурожаю.

Особое уважение нужно проявить к природе: нельзя ломать ветки, топтать растения и без причины срывать цветы. Также в старину люди старались не плакать в этот день - говорили, что слезы могут накликать дождливое лето.

О чем говорит погода 19 мая

В народе внимательно наблюдали за погодой и природой в этот день - считали, что приметы на Ивана Долгого подскажут, каким будет лето и урожай:

сильные росы - к богатому урожаю;

частые утренние туманы - летом будет много грибов;

громкое кукареканье петухов и сильный аромат цветов - к дождю;

если 19 мая идет дождь - следующий месяц будет сухим;

дождь в этот день предвещает хороший урожай ржи;

прохладная погода - тепло наступит еще не скоро;

вороны садятся в одну сторону - к сильному ветру.

Самая яркая примета дня: попасть под дождь 19 мая считается большой удачей - верят, что такая вода приносит здоровье, силу и может исцелить от болезней.

У кого именины 19 мая

Именины сегодня отмечают Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел и Сергей.

Считается, что люди, рожденные в это время, обладают сильным характером, большой внутренней энергией и уверенностью в себе. Они не боятся трудностей, легко берутся за новые дела и часто добиваются успеха благодаря настойчивости и трудолюбию.

Таким людям приписывают открытость, умение находить общий язык с окружающими и природную харизму - рядом с ними всегда много друзей и единомышленников.

