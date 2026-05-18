Еще до приезда Путина в Пекин Си и Трамп согласовали все параметры, – генерал-майор СБУ

Китай и США договариваются о контролируемой стабильности на международной арене, а не о конфронтации.

Поездка российского диктатора Владимира Путина в Пекин 19-20 мая будет характеризоваться тем, что параметры желаемой геополитической стабильности уже обсуждены между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Об этом директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун пишет в колонке на сайте телеканала "Эспрессо".

По его мнению, встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине не привела к "большой сделке", но зафиксировала более важное: "США и Китай договариваются об управляемой стабильности, а не о конфронтации".

В частности, как отмечает Ягун, китайская сторона официально назвала рамки отношений с США "стратегической стабильностью", но не подтвердила жестких обязательств относительно давления на Иран или открытия Ормузского пролива. "То есть это не капитуляция Пекина, а осторожное вхождение в совместное управление кризисом", – считает генерал-майор запаса СБУ.

Поэтому, по его мнению, для Путина предстоящий визит в Пекин 19–20 мая "выглядит не как самостоятельный геополитический маневр, а как поездка после того, как основные параметры уже обсудили Трамп и Си".

Ягун отметил, что официально Кремль и МИД Китая говорят о "двусторонних отношениях" и "международных вопросах", но сама последовательность событий политически невыгодна Москве: сначала американо-китайский саммит, а затем – российско-китайская консультация.

"Главный вывод: Россия все больше переходит из роли субъекта в роль объекта переговоров. Не потому, что Китай "сдал" Москву окончательно, а потому, что для Пекина стабильность торговли, энергетики и доступа к западным рынкам важнее российской войны против Украины", – подчеркивает Ягун.

Окно возможностей для Украины

В то же время он убежден, что для Украины это создает окно возможностей: "Если Вашингтон и Пекин движутся к модели контролируемой стабилизации, то война РФ против Украины может стать одним из вопросов, который Си будет вынужден "тормозить", чтобы не портить договоренность с Трампом. Но это не означает автоматически справедливый мир. Риск в том, что крупные игроки могут стремиться не к победе Украины, а к прекращению нестабильности".

Поэтому, по его словам, практический интерес Украины заключается в том, чтобы "добиваться, чтобы любая стабилизация проходила не через замораживание войны на российских условиях, а через усиление давления на Москву – санкции, ограничение нефтяных доходов, военную помощь Украине, гарантии безопасности и недопущение китайского "мирного плана", который фактически легализует оккупацию".

Путин – зависимый от Китая партнер

Ягун отмечает, что Пекинский саммит лидеров Китая и США не разрешил войну, но изменил формат.

"Теперь Путин едет к Си не как равный архитектор нового порядка, а как зависимый партнер, которому будут объяснять границы допустимого. Для Украины это шанс – но только при условии активной дипломатии, а не ожидания, что США и Китай сами договорятся в нашу пользу", – добавил Ягун.

Как сообщал УНИАН, в мае Трамп совершил первый за 9 лет визит в Поднебесную.

Министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил, что, среди прочего, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали Украину, и что Китай "своим образом" многое сделал для приближения мира в Украине.

Кремль подтвердил, что Путин посетит Китай 19–20 мая, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином уже после саммита Трампа и Си.

Китай официально также подтвердил предстоящий визит Путина в Пекин и раскрыл основные темы предстоящих переговоров. Однако в заявлении китайского МИД тема войны в Украине напрямую не упоминалась.

