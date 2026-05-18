Новые операционные и лаборатория после капремонта: мэр Белоусов открыл обновленный корпус больницы скорой помощи в Каменском

В Каменском после капитального ремонта начал работу корпус Городской больницы скорой медицинской помощи на улице Слисаренко с новыми операционными и лабораторией. Об этом сообщил в Facebook городской голова Андрей Белоусов.

По его информации, в корпусе будет работать операционный блок на шесть операционных и клинико-диагностическая лаборатория с бактериологическим отделением. Помещения оснащены современным оборудованием, автоматическими дверями, анестезиологическими станциями, системами рентген- и УЗИ-контроля.

"Современным оборудованием оснащена и лаборатория больницы. Ее получили при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это позволит значительно повысить качество и скорость диагностики, а значит – эффективность оказания медицинской помощи жителям Каменского и района. Только за прошлый год в лаборатории выполнено более 54 тысяч микробиологических исследований", – написал Белоусов.

Он отметил, что больница оказывает медицинскую помощь жителям всего Каменского района. По его данным, стационар больницы принимает около 25 тысяч пациентов в год.

"Модернизация больницы стала возможной благодаря сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком: 80% финансирования – грантовые средства, 20% – городской бюджет. В прошлом году благодаря привлеченным грантовым средствам от Европейского инвестиционного банка было капитально отремонтировано и утеплено здание больницы №9, выполнено благоустройство территории, а также обновлена амбулатория семейной медицины №7. Сейчас на завершающей стадии реконструкция Городской больницы скорой медицинской помощи в Южном районе Каменского. Параллельно готовим к реализации новые важные проекты – капитальный ремонт детской больницы с поликлиникой и поликлиники на Левобережье", – говорится в сообщении городского головы.

