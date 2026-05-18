В Минфине обеспокоены позицией США в отношении российской нефти

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал усилить давление на РФ и ввести против нее новые санкции.

Украина не уверена в позиции США в отношении российской нефти, несмотря на то, что Вашингтон не продлил временное разрешение на покупку подпадающего под санкции российского сырья, сообщает Bloomberg.

"Я не знаю, чего можно ожидать от Соединенных Штатов – они просто наблюдают за ситуацией", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Bloomberg напоминает, что после скачка мировых цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке Россия получила дополнительные доходы от нефтяного экспорта, в частности благодаря временному разрешению США на покупку российского сырья. Однако 16 мая его срок действия истек, и Вашингтон решил его не продлевать.

Во время выступления на встрече министров финансов стран-членов G7 Марченко призвал усиливать давление на Россию и вводить против нее новые санкции.

"Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы разрушить российскую экономику, в частности угольную промышленность и другие отрасли", – добавил министр.

Выступая накануне саммита "Большой семерки", министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что приоритетом является обеспечение возобновления внимания к войне в Украине.

"Мы не должны упускать из виду жестокую агрессивную войну России", – отметил в своем заявлении Клингбайль, который также занимает пост вице-канцлера.

В Париже он вместе с Марченко подпишет соглашение об избежании двойного налогообложения между Германией и Украиной.

Санкции США против России – последние новости

22 октября 2025 года США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под удар попали российские нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".

Впрочем, на фоне скачка цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке Вашингтон временно разрешил другим странам покупать российскую нефть, находящуюся под санкциями.

