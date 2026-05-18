В Кремле уже готовятся к завершению войны без победы, – The Telegraph

В России начали готовить население к "беспроигрышному" исходу войны, считает автор.

В Кремле все активнее готовятся к возможному завершению войны против Украины, однако сам российский диктатор Владимир Путин до сих пор не демонстрирует четкого плана выхода из конфликта. Несмотря на удары украинских дронов по Москве и нарастание внутреннего недовольства, система власти в РФ остается фактически парализованной страхом перед возможным крахом режима. Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет журналист Оуэн Меттьюз.

Автор отмечает, что массированная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье стала серьезным сигналом для Кремля. По его словам, Украина уже способна наносить удары по наиболее защищенным районам России, а потенциал таких атак будет только расти.

После атак российский политик Дмитрий Рогозин признал, что украинские силы и в дальнейшем будут искать слабые места в российской обороне.

Видео дня

"Их количество будет расти, а маршруты и тактика будут эволюционировать", – написал Рогозин.

В то же время, как отмечает Меттьюз, в поведении Путина почти не видно признаков готовности к компромиссу. После парада 9 мая российский президент лишь намекнул, что война "близится к завершению", но добавил, что впереди еще "большой объем подготовительной работы".

По мнению автора, сейчас главной движущей силой продолжения войны являются уже не государственные интересы России, а личное упрямство Путина, который не хочет признавать провал своих первоначальных планов.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что российская элита попала в ловушку, созданную самой системой. Из-за тотального контроля спецслужб в властных кругах исчезло доверие, а значит – и возможность организовать какой-либо заговор против Путина.

"Система в России сегодня больше напоминает нацистскую Германию, чем СССР", – отмечает Бондарев.

По его словам, вся легитимность российской власти держится на одном человеке, а устранение Путина может привести к полному распаду системы.

В то же время журналист обращает внимание на утечку документов из Кремля, свидетельствующих о том, что команда заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко уже работает над сценариями для "послевоенной России". В частности, чиновники готовят пропагандистские нарративы, которые должны объяснить россиянам завершение войны без достижения заявленных целей.

Также в Кремле, вероятно, рассматривают механизмы контроля над радикально настроенными сторонниками войны, которые могут воспринять завершение конфликта как "предательство".

Впрочем, несмотря на эти процессы, Путин, как пишет Меттьюз, остается изолированным даже от собственного окружения и не демонстрирует реального видения того, как именно завершить войну против Украины.

Проблемные ситуации в Кремле

Отметим, что глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что у президента России Владимира Путина мало вариантов разрешения войны в Украине, поскольку его вооруженные силы не могут существенно продвинуться на поле боя, а западные санкции истощают его ресурсы.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику проведения опросов, чтобы спасти рейтинг Путина. Так, вновь был опубликован еженедельный рейтинг политиков, в котором отмечен рост рейтинга доверия к президенту РФ Владимиру Путину. Согласно рейтингу, показатель одобрения деятельности Путина якобы составил 66,8%, но измерение рейтингов теперь проводится с помощью "комбинирования телефонных и поквартирных опросов".

Вас также могут заинтересовать новости: