В 'Межигорье' потонул корабль-ресторан Януковича: специалисты объяснили причину (фото)

С корабля успели спасти движимое имущество, в частности мебель.

В Киевском водохранилище произошло резкое повышение уровня воды. Это привело к тому, что в судно "Галеон", пришвартованное к причалу в Государственном учреждении "Межигорье", начала попадать вода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН на месте инцидента сотрудники пресс-службы памятника садово-паркового искусства "Межигорье", к такому выводу пришли специалисты, которые сегодня провели первичный осмотр судна.

В частности, на данный момент предварительной причиной подтопления стояночного судна "Галеон" считают "разрыв корпуса судна в месте крепления швартовного оборудования в кормовой части левого борта судна вследствие колебания уровня воды".

Также, по неофициальной информации от сотрудников "Межигорья", в минувшую субботу начался резкий подъем воды в Киевском водохранилище.

Судно "Галеон" пришвартовано к причалу жесткими конструкциями. Поэтому, вероятно, что в результате подъема воды заклинило механизм штоков по левому борту судна. Специалисты объясняют:

"Это подтверждается тем, что механизмы, удерживающие судно у причала и позволяющие ему свободно двигаться вверх/вниз вместе с уровнем воды, разрушены".

Вместе с тем, "Галеон" еще будут осматривать, чтобы определиться с дальнейшими шагами по откачке воды и ликвидации повреждений корпуса и креплений судна.

В пресс-службе также подчеркнули, что успели эвакуировать с судна мебель и другое имущество.

Сейчас судно погрузилось примерно на 1 метр в воду и лежит на дне.

"Межигорье" - что известно

Как известно, "Межигорье" в период 2022-2014 годов было частной резиденцией Виктора Януковича до его бегства из страны. Судно "Галеон" в Межигорье известно со времен Януковича. После Революции достоинства на все имущество бывшей резиденции был наложен арест, а позже произошла национализация.

В 2023 году ВР приняла закон, который обязал вернуть "Межигорье" в государственную собственность и создать на его основе новый объект природно-заповедного фонда.

С лета 2024 года "Межигорье" начало принимать туристов как государственная собственность.

На территории парка-памятника находится 121 здание, а также десятки животных, среди которых, в частности, страусы, ламы, косули и лани. Кроме того, там обнаружили более 500 ценных объектов движимого имущества - среди которых произведения искусства, иконы, витражи в церкви, предметы интерьера и т. д.

