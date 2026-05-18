Роскошь в каждой детали: BMW представила элегантное купе с мощным двигателем (фото)

Компания BMW представила на итальянской выставке Concorso d'Eleganza Villa d'Este концепт Vision BMW Alpina. Об этом сообщает BMW Group.
Его позиционируют как уникальный дизайнерский прототип, демонстрирующий будущее направление бренда в стиле и технологиях.
Это дизайнерское исследование, которое не создано для серийного производства. В то же время его ключевые элементы – дизайн, материалы и ощущения от управления – найдут отражение в будущих моделях BMW Alpina, заявляют в компании.
Концепт представляет собой большое четырехместное купе длиной 5200 мм. В компании рассказали, что автомобиль получил мощный двигатель V8, однако его технические характеристики пока не раскрываются.
Как можно видеть, в дизайне Vision BMW Alpina использованы традиционные элементы Alpina, в частности декоративные полосы, 20-спицевые колесные диски и четыре эллиптических выхлопных патрубка.
В отличие от "бескомпромиссных" моделей подразделения BMW M, новый концепт ориентирован на три ключевых принципа Alpina: скорость, максимальный комфорт и изысканность.
Автомобиль имеет низкую посадку, длинный капот и плавную линию крыши, переходящую в корму. Модель отличается "монументальным" дизайном и отсылает к классическим спортивным купе бренда прошлого века.
Дизайн кузова выполнен в сдержанной стилистике, исключающей чрезмерную агрессивность. Передняя часть получила переосмысленную закрытую решетку радиатора с фирменными "ноздрями", которая отсылает к историческому образу "акульего носа".
Шеф-дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк подчеркнул, что роль компании как "новых хранителей" заключается в сохранении аутентичности бренда и ее адаптации к современному контексту.
Интерьер концепта сочетает минималистичный подход с чрезмерной роскошью. Почти все элементы управления интегрированы в сенсорные дисплеи, благодаря чему передняя панель выглядит максимально чистой.
Для отделки использована натуральная кожа от поставщиков из альпийского региона и хрустальные вставки. Особой деталью задней части салона стали хрустальные бокалы, которые автоматически выдвигаются из центральной консоли рядом со стеклянной бутылкой для воды.
Справка УНИАН. В 2022 году BMW Group объявила о приобретении бренда Alpina. 1 января 2026 года BMW Alpina была запущена как отдельный эксклюзивный бренд в составе BMW Group, с акцентом на сочетание высокой производительности, комфорта при движении, индивидуальных опций и специальных материалов.
