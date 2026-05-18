Путин летит в Пекин: Китай избегает темы войны в Украине

Пекин анонсировал встречу с Путиным, но тему Украины обошел стороной.

Китай официально подтвердил предстоящий визит Владимира Путина в Пекин и раскрыл основные темы будущих переговоров. Однако в заявлении китайского МИД тема войны в Украине напрямую упомянута не была. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел КНР Го Цзякуня.

По его словам, визит российского лидера станет уже 25-й поездкой Путина в Китай. В ходе встречи стороны намерены обсудить двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также международные и региональные вопросы, представляющие "общий интерес" для Москвы и Пекина.

При этом китайская сторона не уточнила, будет ли отдельно подниматься тема войны в Украине, несмотря на ожидания Кремля и международное внимание к переговорам.

В Москве визиту придают большое значение. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отношения России и Китая "особенно привилегированным и стратегическим партнерством" и подчеркнул, что российская сторона связывает с поездкой "очень серьезные ожидания".

По словам Пескова, как сообщает Reuters, в состав российской делегации войдут министры, вице-премьеры и руководители крупных компаний. Он также подтвердил, что стороны могут обсудить экономические проекты, включая газопровод "Сила Сибири-2", который должен соединить российские арктические месторождения с Китаем через территорию Монголии.

Ранее СМИ сообщали, что Путин посетит Китай 20 мая – всего через несколько дней после саммита Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине. По информации South China Morning Post, визит российского лидера продлится один день и рассматривается как часть регулярных контактов между двумя странами.

