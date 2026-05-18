Времени осталось немного: украинцев предупредили о крайнем сроке действия средств 'Нацкешбека'

Накопленные средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, продуктов питания, лекарств и пожертвований.

Средства, накопленные гражданами на картах "Национального кэшбэка", необходимо потратить до 30 июня 2026 года включительно. Неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, затем программа "Национальный кэшбэк" продолжит работать без изменений, средства за покупки украинских товаров будут начисляться и выплачиваться в привычном для пользователей формате после 20 числа следующего месяца за предыдущий.

"Кэшбэк за апрель украинцы получат в конце мая – эти средства также необходимо использовать до 30 июня. Выплата кэшбэка за покупки, совершенные в мае, состоится в июле. В дальнейшем кэшбэк будет начисляться по привычному графику", – говорится в сообщении.

Видео дня

Пользователи программы будут получать 5% или 15% компенсации за покупку товаров украинского производства, а именно:

5% кэшбэка начисляется за покупку продуктов питания, автотоваров, аптечных товаров, товаров для сада и огорода;

15% кэшбэка начисляется за непродовольственные товары, такие как одежда, обувь, техника, игрушки, товары для хобби, отдыха, ремонта, а также продукты питания: твердые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

Отмечается, что накопленные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, оплаты почтовых услуг, приобретения продуктов питания украинского производства, приобретения медицинских изделий или лекарств украинского производства, покупки книг или другой печатной продукции, пожертвований на благотворительность, в том числе и в поддержку ВСУ.

Национальный кэшбэк – последние новости

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщал, что государственной программой "Национальный кэшбэк" ежемесячно пользуются около 4,8 млн украинцев. Две трети пользователей – это семьи с доходом ниже среднего.

С 12 марта Кабмин ввел кэшбэк на топливо. Причиной стал скачок цен на топливо на АЗС из-за войны на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: